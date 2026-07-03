Cổ phiếu chứng khoán nhỏ tăng rực rỡ, tiền nóng đang tìm cơ hội?

Nhóm blue-chips tiếp tục yếu ớt trong phiên chiều nay khiến VN-Index không có cơ hội đổi màu. Tuy nhiên thị trường cũng sôi động hơn với diễn biến của nhiều mã vừa và nhỏ. Cổ phiếu chứng khoán nổi bật.

VN-Index vẫn đang đi ngang trong sự giằng co của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

VN-Index đóng cửa giảm 0,23% (-4,27 điểm), cải thiện chút ít so với thời điểm chốt phiên sáng (-0,39%/-7,26 điểm). Độ rộng cuối phiên cũng tốt hơn với 107 mã tăng/202 mã giảm (phiên sáng là 68 mã tăng/222 mã giảm).

Tuy nhiên rổ blue-chips VN30 lại không tốt như vậy. Diễn biến suy yếu của nhóm dầu khí kết hợp với sự nặng nề của các mã trụ khiến VN30-Index vẫn giảm 0,32% với 6 mã tăng/20 mã giảm. VIC đóng cửa tham chiếu, VHM tăng 0,8% gần như không đổi so với thời điểm chốt phiên sáng. VCB giảm 0,16%, BID giảm 0,71%, CTG giảm 0,29%, TCB giảm 0,74%, MBB giảm 0,19%, HPG giảm 0,64%. Cổ phiếu còn lại duy nhất xanh trong Top 10 vốn hóa là VPB tăng 0,36%.

Trạng thái giằng co yếu giữa các cổ phiếu lớn nhất này chỉ đủ để VN-Index không giảm sâu nhưng không có bất kỳ cơ hội nào để xanh. Điểm số cao nhất phiên chiều vẫn thấp hơn khoảng 1,3 điểm so với tham chiếu.

Nhóm dầu khí chịu áp lực lớn nhất chiều nay: GAS lao dốc thêm 1,44% nữa, đóng cửa giảm tổng cộng 2,59%. BSR chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,4%, đóng cửa giảm 0,8% tương đương mất 1,2% buổi chiều. PLX tương tự GAS, riêng chiều nay giảm thêm 1,62%, chốt giảm chung cuộc 1,75%.

Ngoài dầu khí, rổ VN30 cũng có một số cổ phiếu đóng cửa giảm mạnh như LPB giảm 2,11%, GVR giảm 1,52%, SAB giảm 1,44%, VPL giảm 1,38%, VIB giảm 1,2%, VNM giảm 1,08%, MWG giảm 1%. Tuy nhiên phần lớn số này đã giảm mạnh từ sáng, còn phiên chiều biến động không mạnh thêm. Ví dụ LPB thực chất là đứng im, GVR lùi nhẹ thêm 0,31%, VIB giảm thêm 0,3%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu cải thiện giá, nhưng mức tăng đủ lớn để bứt phá thì rất hiếm. VJC nổi bật với mức tăng 2,01%, trong đó riêng phiên chiều tăng 1,65%. HDB cũng khá tốt, chiều nay tăng thêm 0,94%. Thanh khoản rổ blue-chips buổi chiều có tăng khoảng 12% so với phiên sáng nhưng khả năng nâng giá rất hạn chế.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay có tín hiệu sôi động hơn đáng kể. Nổi bật là những mã chứng khoán nhỏ. ORS, VDS tăng kịch trần, CSI tăng 13,7%, AAS tăng 9,3%, PSI tăng 5,9%, BVS tăng 5,6%, EVS tăng 5,5%, MBS tăng 4,9%, ABW tăng 4,7%, VIG tăng 4,3%, WSS tăng 4,3%, AGR tăng 3,9%... Bất ngờ là các mã lớn trong nhóm này lại khá yếu: SSI tăng 0,92%, VCI tăng 1,01%, VIX tăng 0,89%, HCM giảm 1,6%, VPX, TCX tham chiếu.

Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 107 mã tăng/202 mã giảm và vẫn có 41 mã tăng hơn 1%. Tuy nhiên số này hầu hết giao dịch rất nhỏ, khoảng 2/3 là khớp dưới 1 tỷ đồng.

Tình trạng thanh khoản thấp vẫn đang duy trì và các blue-chips là bằng chứng rõ nhất về sự “bất lực” của thanh khoản. Sức mua không đủ để đẩy giá lên một cách dứt khoát, trong khi đó các mã vừa và nhỏ lại có lợi thế hơn.

Nếu tính riêng phiên chiều, giao dịch khớp lệnh tại HoSE tăng xấp xỉ 30% so với phiên sáng, mức tăng tuyệt đối khoảng 1.810 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ tăng hơn 12% với gần 429 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản đã có tín hiệu tăng ở các cổ phiếu không phải là blue-chips. Mặt khác, tổng giá trị khớp lệnh VN30 cả ngày chỉ còn chiếm 53,2% sàn HoSE, mức thấp nhất 8 tuần.

Khối ngoại chiều nay giảm bán, tăng mua giúp vị thế ròng chỉ còn -113 tỷ đồng so với -692 tỷ đồng trong buổi sáng. Một số mã được mua mới nổi bật là VCK +66,1 tỷ, VND +51,7 tỷ, MCH +51 tỷ, FPT +44,5 tỷ, VPB +39,9 tỷ, HDB +23,4 tỷ. Phía bán ròng có TCB -89 tỷ, MSN -70,6 tỷ, VIC -63,7 tỷ, GEX -62,9 tỷ, MBB -58,6 tỷ, VIB -55,5 tỷ.