Blue-chips đồng loạt giảm, dòng tiền chờ giá thấp

Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay tăng nhưng cổ phiếu đã “đổi màu” trên diện rộng. VIC và VHM vẫn nỗ lực giữ giá nhưng không thể giữ sắc xanh cho VN-Index đến phút cuối.

VN-Index vẫn đang dao động hẹp do các trụ giằng co.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,21% với 5 mã tăng/20 mã giảm. Đây là kết quả tệ hơn đáng kể so với phiên sáng (13 mã tăng/14 mã giảm) dù điểm số không thay đổi nhiều (phiên sáng chỉ số tăng 0,19%).

VIC chốt phiên tăng 1,47%, VHM tăng 1,14% là hai trụ đảm bảo điểm số, đem về khoảng 5 điểm cho VN30-Index. Tuy nhiên thống kê đã có tới 21/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips tụt giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. VIC là một trong những mã tăng lên, đóng vai trò quan trọng đỡ điểm. 3 cổ phiếu xanh còn lại là VNM tăng 0,54%, SAB tăng 0,52% và VIB tăng 0,3%.

Tuy số lớn blue-chips suy yếu phiên chiều nhưng biên độ lùi giá cũng không lớn. LPB là cổ phiếu yếu nhất, chốt phiên sáng mã này còn tăng 0,56% nhưng đóng cửa giảm 1,88%, tương đương riêng chiều nay đã bốc hơi 2,43%. Thanh khoản LPB rất nhỏ, cả ngày chỉ khớp 89,8 tỷ đồng nhưng giá rơi mạnh cho thấy cầu có vấn đề. MWG, STB là hai mã duy nhất còn lại tụt giá quá 1% chiều nay so với thời điểm chốt phiên sáng. Số còn lại nhìn chung chỉ lùi 2-3 bước giá.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều ghi nhận tăng 18,2% so với buổi sáng nhưng cũng chỉ đạt xấp xỉ 3.650 tỷ đồng, thấp nhất 15 phiên chiều. Việc thanh khoản tăng, mặt bằng giá cổ phiếu thấp xuống cho thấy bên bán đã lấn át. Tuy vậy khi nhìn vào giá trị thanh khoản tuyệt đối thì tác động của cầu suy yếu cũng rất rõ ràng.

Diễn biến này cũng không có gì lạ vì ngay từ sáng trạng thái cân bằng mong manh cũng chỉ dựa trên yếu tố cung cầu rất mỏng. Đại đa số các lệnh mua bán được treo ở khoảng cách giá rộng, nên không khớp được để tạo thanh khoản. Chỉ cần một phía thay đổi hành động cũng khiến giá dịch chuyển và chiều nay bên bán hành động mạnh tay hơn.

Độ rộng toàn sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 122 mã tăng/164 mã giảm, tệ hơn đáng kể so với phiên sáng (134 mã tăng/140 mã giảm). Dòng tiền đỡ quá yếu và quá sâu khiến các lệnh bán ép giá xuống rõ hơn đáng kể. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index mới có 45 mã giảm quá 1%, đóng cửa lên tới 75 mã.

Hiện tượng trượt giá sâu bất kể trên nền thanh khoản cao hay thấp đều mang lại thiệt hại cho nhà đầu tư khi nhìn từ hiệu suất danh mục (do giá thay đổi giảm). Số ít cổ phiếu thực sự có áp lực bán vượt trội là TCB khớp 1,31% với 422,3 tỷ đồng; VIX giảm 117% với 354,4 tỷ; VCB giảm 1,43% với 171,7 tỷ; TPB giảm 1,49% với 163,9 tỷ; BSR giảm 2,16% với 132,1 tỷ; DXG giảm 2,76% với 102,7 tỷ… Đây là những mã có thanh khoản cao nhất với giá yếu rõ rệt, đa số các mã còn lại giảm giá trên cơ sở lực cầu rút lui sâu hơn là bên bán quá mạnh.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tiếp tục lùi xuống ngưỡng đáy khi chỉ đạt 12.705 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, mức thấp nhất 8 phiên. Thống kê lệnh giao dịch cũng như tổng cung, tổng cầu không cho thấy sự suy giảm lớn nào. Ví dụ tổng lượng mua cổ phiếu hai tuần nay ổn định quanh 1,1-1,2 tỷ đơn vị (phiên duy nhất dưới 1 tỷ cổ phiếu là ngày 25/6), chỉ có dư mua là thay đổi. Điều này chứng tỏ vấn đề của thanh khoản nằm ở khả năng khớp lệnh. Các nhà đầu tư đặt lệnh mua khá sâu và chờ đợi thụ động khiến cơ hội khớp thành công giảm đi, từ đó làm giảm thanh khoản.

Để thanh khoản cải thiện, thay đổi phải đến từ quyết tâm đặt lệnh của bên mua. Hiện thị trường chưa có yếu tố xúc tác đủ mạnh để thay đổi tâm lý này.