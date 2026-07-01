Nhiều cổ phiếu đang ở vùng đáy, điểm danh 4 mã tiềm năng tăng giá lên tới 66%

Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.

Chứng khoán MBS vừa có cập nhật triển vọng thị trường và danh mục cổ phiếu tiềm năng tăng giá trong tháng tới.

Thị trường chứng khoán thế giới điều chỉnh giảm trong tháng 6 dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu chip do lo ngại định giá quá cao và chi phí linh kiện tăng làm bào mòn biên lợi nhuận. Chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm 2,6%, trong đó chứng khoán Mỹ với chỉ số S&P 500 giảm 3%, KOSPI của Hàn Quốc giảm 2,2%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 10%,...

Không có đợt cắt giảm mạnh nào trong tháng 7 từ các ngân hàng trung ương lớn. Xu hướng vẫn là duy trì lãi suất ở trạng thái “Higher for Longer”, dù lạm phát lõi có thể ổn định hơn.

Ở trong nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026 nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Hàng loạt chính sách xoay trục và khơi thông nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 – 2030 như: Tái cấu trúc thanh khoản và ưu tiên hạ tầng chiến lược: nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lên 40% là một sự “đảo chiều” chiến lược, chính thức bãi bỏ các khung khổ hạn chế trước đó;

Song song với nới lỏng định biên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng miễn hạn mức tăng trưởng tín dụng nhằm tạo luồng ưu tiên cho 18 dự án hạ tầng chiến lược;

Mở rộng không gian tài khóa: nâng trần nợ công lên 50% GDP từ mức 45% và chấp nhận bội chi mục tiêu, tăng bội chi ngân sách lên 5% GDP từ mức 3%;

Sự đồng bộ trong điều hành vĩ mô được minh chứng qua việc kết nối giữa dòng vốn (tiền tệ/tài khóa) với tốc độ giải quyết các điểm nghẽn pháp lý thực địa: tháo gỡ vướng mắc cho 1.143 dự án và cơ sở nhà đất, cắt giảm hơn 55% điều kiện kinh doanh.

Trong kịch bản cơ sở, MBS kỳ vọng thị trường chứng khoán nhiều khả năng được hỗ trợ tích cực từ mùa báo cáo bán niên quý 2 và loạt dữ liệu vĩ mô, với lạm phát có khả năng đạt đỉnh nhờ giá dầu giảm mạnh trong tháng 6.

Tuy vậy, yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.

Bên cạnh đó, dù VN-Index đang ở vùng 1.872 điểm nhưng một số nhóm cổ phiếu hiện đã dưới đáy của năm 2026, do vậy cần thời gian tích lũy trở lại. Kịch bản cơ sở của thị trường là tiếp tục đi ngang trên nền thanh khoản thấp, vùng hỗ trợ cho VN-Index ở khu vực 1.800 điểm.

Dựa trên những nhận định này, MBS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 7 gồm: CTG, VPB, TCB, STB, FPT, MWG, POW, PHR, GMD, PHP.

Trong đó, CTG tiềm năng tăng giá cao nhất 66,1% giá mục tiêu 56.300 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 dự báo đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 24,9 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch cả năm.

Có thể xuất hiện lợi nhuận đột biến từ việc thanh lý VietinBank Tower trong quý 2/2026. Định giá vẫn còn rẻ so với nhóm ngân hàng tương đương dù chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời vượt trội. Nhu cầu gia tăng hệ số an toàn vốn (CAR) hàm chứa các câu chuyện bán vốn trong tương lai.

FPT có tiềm năng tăng 61,9%, giá mục tiêu 114.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá hiện tại tương ứng với hệ số P/E năm 2026-2027 là 11,1 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm (20,6 lần), trong khi duy trì tăng trưởng kép lợi nhuận ròng 17% trong giai đoạn 2026-2027.

Định giá hiện tại cơ bản đã phản ánh một phần các rủi ro doanh nghiệp gặp phải, theo đó rủi ro giảm giá không lớn. Đặc biệt đề cao yếu tố định giá của FPT trong bối cảnh thị trường biến động khó lường. Tăng trưởng backlog vẫn duy trì tốt. Mảng công nghệ thông tin trong nước ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi nhà máy AI Factory tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy cao.

MWG có tiềm năng tăng giá 49,7%, giá mục tiêu 118.300 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng trưởng tốt nhờ việc giành lại được thị phần, đặc biệt ở mảng gia dụng, điện lạnh và máy tính xách tay. Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh thành công tiếp cận khu vực miền Bắc và gia tăng độ bao phủ tại miền Nam với khoảng 250 cửa hàng, nhờ vậy lợi nhuận ròng quý 2/2026 của MWG ước tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng cả năm ước đạt 9.490 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Định giá hiện tại hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của MWG.

TCB có tiềm năng tăng 41,9%, giá mục tiêu 47.950 đồng/cổ phiếu. Tăng trưởng tín dụng tới cuối quý 2/2026 dự báo đạt khoảng 7,6% so với đầu năm, tương đương mức tăng trong quý 2/2026 đạt 4% so với cuối quý 1/2026. Biên lãi ròng (NIM) dự báo tiếp tục giảm 13 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống mức 3,6%.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 9.334 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 18.204 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 48,5% kế hoạch cả năm. TCB là một trong số các ngân hàng tham gia các dự án trọng điểm của Chính phủ, do đó có triển vọng tăng trưởng tín dụng tích cực trong thời gian sắp tới.