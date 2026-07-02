Cổ phiếu dẫn dắt phân hóa, thanh khoản sụt giảm mạnh

Nhóm ngân hàng điều chỉnh đồng loạt sáng nay khiến VN-Index mất đi động lực quan trọng. Tuy nhiên may mắn là VIC, VHM lại nổi lên hỗ trợ, trong đó toàn bộ điểm số đến từ VHM tăng 1,61%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "đổi vai" kịp thời trong sáng nay.

Chỉ số kết phiên sáng tăng 0,12% tương đương +2,21%. Riêng VHM đã đem về gần 2,8 điểm, chưa kể VIC cũng tăng 0,78%. Đây là sự bổ sung kịp thời vì gần như toàn bộ nhóm ngân hàng lớn nhất đều đỏ.

VCB giảm 0,79%, BID giảm 0,58%, CTG giảm 0,58%, TCB giảm 0,87%, tuy không tạo quá nhiều sức ép nhưng cũng là rào cản không nhỏ. Hôm qua điểm số phụ thuộc rất lớn vào các trụ ngân hàng trong bối cảnh nhóm Vin lao dốc. Sáng nay quá trình đổi vai đã diễn ra kịp thời, tạo độ ổn định cho VN-Index dù mức tăng rất nhẹ.

VN30-Index kết phiên sáng cũng chỉ tăng 0,19% với 13 mã xanh và 14 mã đỏ. Nhóm tăng mạnh chỉ có VHM và VNM là trên 1%, phía giảm cũng chỉ có BSR giảm 1,96%, TPB giảm 1,19% là đáng kể. Trạng thái dao động nhỏ xuất hiện phổ biến giúp nền thanh khoản rất thấp của rổ này trở nên bớt xấu. Giao dịch nhóm VN30 sáng nay đã giảm mạnh 34% so với sáng hôm qua. Đây là trạng thái cung cầu không gặp nhau, hơn là tín hiệu của dòng tiền yếu.

Phần còn lại của thị trường cũng vậy, độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 134 mã tăng và 140 mã giảm. Trong đó, 56 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên chiếm 16,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn và 45 mã giảm quá 1% chiếm 8,8%. Khi phần rất lớn thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu dao động hẹp thì ngưỡng giao dịch yếu cũng không hẳn là xấu. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE cũng giảm 19%.

Điểm khá bất ngờ là ngay cả khối ngoại sáng nay cũng giảm mua xuống mức thấp kỷ lục 3 tuần. Tổng giá trị giải ngân ở HoSE mới đạt 321,2 tỷ đồng, chỉ bằng hơn một nửa sáng hôm qua. Như vậy thanh khoản giảm đến từ sự suy giảm giao dịch tổng thể. Thị trường đột nhiên như “ngưng đọng” khi các lệnh mua, bán không tìm được giá khớp và tập trung ở vùng dư mua dư bán. Thanh khoản thấp cũng là tín hiệu của sự do dự, vì để khớp một lệnh thành công, giá phải được một lệnh chấp nhận đối ứng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Do giao dịch quá nhỏ nên biến động giá cổ phiếu trở nên kém tin cậy. Trong 56 cổ phiếu mạnh nhất sáng nay, thậm chí chỉ có 13 mã khớp được từ 10 tỷ đồng trở lên. VHM dĩ nhiên đứng đầu với 150,5 tỷ đồng, tiếp đến là HCM tăng 1,6% với 146,9 tỷ; VCG tăng 1,43% với 113,2 tỷ; POW tăng 1,03% với 106,9 tỷ; CII tăng 1,43% với 98,3 tỷ; PNJ tăng 207% với 68,1 tỷ; GMD tăng 1,35% với 55,5 tỷ.

Ở phía giảm cũng chỉ có 11 cổ phiếu giao dịch được quá 10 tỷ với mức giảm hơn 1%. Không mã nào đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng, lớn nhất là TPB khớp 84,8 tỷ, BSR khớp 77,4 tỷ.

Thị trường sáng nay không đón nhận thông tin bất lợi nào nên diễn biến lình xình sáng nay chỉ có thể đến từ sự chậm nhịp của dòng tiền. Độ rộng cho thấy bên bán có sự gia tăng sức ép dần trong phiên: Thời điểm 9h30 sàn HoSE ghi nhận 149 mã tăng/69 mã giảm, đến 10h30 là 129 mã tăng/130 mã giảm, tầm 11h là 128 mã tăng/134 mã giảm và kết phiên là 134 mã tăng/140 mã giảm. Như vậy sức ép chỉ tạo biến động rõ rệt ở nửa đầu phiên, còn sau đó chủ yếu giá dao động nhỏ trong vùng đỏ.

Với mức thanh khoản rất kém, trạng thái cân bằng giá hiện tại không ổn định, chỉ cần một bên gia tăng áp lực là có thể thay đổi tương quan cung cầu vốn rất mỏng manh.