Thanh khoản về đáy gần 2 năm, dòng tiền vẫn đang đổ vào nhóm Ngân hàng, Xây dựng

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tuần 27/2026 tại 1.862,08 điểm, giảm nhẹ 9,83 điểm (-0,53%) sau hai tuần hồi phục liên tiếp trước đó, trong khi thanh khoản tiếp tục suy yếu và duy trì ở mức thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 13.100 tỷ đồng/phiên, giảm 4,62% so với tuần trước và thấp hơn 8,34% so với trung bình 5 tuần.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Áp lực giảm điểm tập trung chủ yếu ở nhóm Vingroup, trong đó VIC giảm 3,38% và là mã kéo giảm chỉ số mạnh nhất (-11,05 điểm), bên cạnh VHM (-2,82%) và một số cổ phiếu khác như LPB, STB. Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng và Chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực, tập trung ở HDB, VPB, MBB, SSI, HCM và VND, góp phần hạn chế mức giảm của thị trường.

VN-Index kết thúc tuần 26/2026 tại 1.871,91 điểm, tăng 47,38 điểm (+2,60%), qua đó ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, trong khi thanh khoản thị trường lại suy yếu trở lại sau nhịp hồi phục của tuần trước.

Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 13.734 tỷ đồng/phiên, giảm 11,99% so với tuần 25 và thấp hơn 15,23% so với mức bình quân 5 tuần gần nhất. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.851 tỷ đồng/phiên, giảm 12,50% so với tuần trước và thấp hơn 15,60% so với trung bình 5 tuần, trong khi tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 20.752 tỷ đồng/phiên.

Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, trong khi mức độ lan tỏa của dòng tiền vẫn còn hạn chế. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự quay trở lại, dù VN-Index tăng mạnh về điểm số.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.887,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2.800 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, MCH, HDB, VCB, MWG, VCK, PVD, VND, CTD, HVN.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, HPG, TCB, VNM, GMD, MBB, FPT, TCX, BSR.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 787,9 tỷ đồng, trong đó họ MUA ròng 1.008,7 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và Đồ uống.

Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VHM, VNM, MSN, STB, MSB, VIB, VIX, HCM, TCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Bán lẻ. Top bán ròng có: VIC, FPT, HDB, MWG, MCH, VCB, VCK, SSI, POW.

Tự doanh mua ròng 627,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 860,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm: FPT, MWG, E1VFVN30, VHM, PVT, VPB, VNM, VIC, BSR, MBB.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HDB, VIB, OCB, HHV, HPG, GEX, KDH, PC1, MCH, NVL.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.472,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 930,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HCM, MWG, MSB, VNM, ORS, VIX, STB, VND, TPB, HPG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, FPT, VHM, TCB, HDB, GMD, MBB, SSI, POW, NVL.

Trong tuần 27/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Thiết bị điện, Thép; trong khi giảm về đáy 10 tuần ở các nhóm Bất động sản, Sản xuất Dầu khí, Hóa chất, Chăn nuôi và Thủy sản.

Ở nhóm hút dòng tiền, đáng chú ý là: Ngân hàng vẫn là điểm đến chính của dòng tiền với tỷ trọng áp đảo 30,5%, tăng nhẹ so với tuần 26 (29,2%) khi giá trị giao dịch tuyệt đối gần như đi ngang (+0,6%). Đây là nhóm hiếm hoi ghi nhận dòng tiền thực sự gia tăng trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm.

Dịch vụ tài chính (chủ yếu là Chứng khoán) là nhóm duy trì dòng tiền tốt nhất, khi tỷ trọng tăng mạnh từ 14,3% lên 17,8% và giá trị giao dịch tăng mạnh (+19,4%). Đây cũng là ngành đi ngược thị trường, ghi nhận mức tăng tích cực nhất trong tuần 27 (+2,7%), dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ như BVS, SBS, CTS, PSI.

Trong tuần 27/2026, dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, với tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng lên 63,0% từ 61,6% tuần trước, trong khi VNMID giảm xuống 29,5% và VNSML gần như đi ngang ở 4,1%.

Về diễn biến giá, VN30 giảm 0,26%, thấp hơn mức giảm 0,94% của VNMID và 0,68% của VNSML, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung nhiều hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tiếp tục suy giảm ở cả ba nhóm vốn hóa, trong đó VNMID giảm mạnh nhất 14,2% (tương ứng 590,5 tỷ đồng), VN30 giảm 1,8% (150,2 tỷ đồng) và VNSML giảm 4,7% (28,4 tỷ đồng).

Việc tỷ trọng VN30 gia tăng trong khi giá trị giao dịch tuyệt đối vẫn giảm cho thấy đây chủ yếu là hệ quả của thanh khoản nhóm vốn hóa vừa suy yếu nhanh hơn, thay vì dòng tiền thực sự gia tăng vào nhóm cổ phiếu lớn.