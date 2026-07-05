Xu thế dòng tiền: Vì sao động lực vĩ mô quý 2 chưa lan tỏa đến thị trường chứng khoán?

Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.

VN-Index và các đường MA10, MA20 ngày.

VN-Index phiên cuối tuần giảm 0,23% và chốt tuần giảm 0,53%. Đáng chú ý là 3/5 phiên - bao gồm cả phiên cuối tuần – thị trường thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo, đồng thời thanh khoản khớp lệnh bình quân tiếp tục giảm 5% so với trung bình tuần trước đó, ghi nhận ngưỡng thấp kỷ lục.

Theo các chuyên gia, số liệu vĩ mô quý 2/2026 về cơ bản là tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần quan tâm như vốn đầu tư công giải ngân chậm trong khi đây là một động lực quan trọng của tăng trưởng; CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng 5 nhưng vẫn ở mức cao và CPI bình quân 6 tháng vẫn sát ngưỡng mục tiêu cả năm, do đó cần thêm thời gian để xác nhận thực sự hạ xuống; tiêu dùng trong nước nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì vẫn không quá tích cực.

Nhà đầu tư phản ứng thận trọng trong phiên cuối tuần khi xuất hiện các báo cáo số liệu vĩ mô quý 2 cho thấy mối quan tâm và lo ngại vẫn còn. Mặc dù tăng trưởng kinh tế tích cực nhưng mức “chuyển hóa” vào lợi nhuận doanh nghiệp thực sự như thế nào? Điều này phải chờ báo cáo lợi nhuận được công bố trong vài tuần tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu kinh tế vĩ mô quý 2/2026 bằng phản ứng bất thường khi cổ phiếu đồng loạt giảm, thanh khoản cũng cực thấp. Anh chị có thể lý giải tâm lý thận trọng này như thế nào?

Số liệu tôi quan tâm là giải ngân đầu tư công bởi đây là “dòng vốn mồi” quan trọng. Tuy nhiên tính đến 25/6/2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 299.501 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch đầu năm và 29,2% kế hoạch cập nhật (1,04 triệu tỷ đồng).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, sự thận trọng của thị trường chủ yếu xuất phát từ việc nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn chờ đợi kết quả kinh doanh quý 2. Dù các chỉ số vĩ mô tiếp tục cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng điều thị trường quan tâm hơn là mức độ chuyển hóa của bức tranh vĩ mô đó vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Quý 2 cũng là giai đoạn nhiều doanh nghiệp bắt đầu đối mặt rõ nét hơn với các thách thức trong hoạt động kinh doanh, từ biến động thương mại quốc tế, địa chính trị, đến áp lực chi phí, tỷ giá và sức cầu ở một số ngành. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có xu hướng hạn chế giải ngân trước khi có thêm dữ liệu để đánh giá mức độ phân hóa về lợi nhuận. Thanh khoản duy trì ở mức thấp vì vậy phản ánh tâm lý chờ đợi và sàng lọc cơ hội, hơn là sự bi quan đối với triển vọng của thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường đã đón nhận thông tin số liệu kinh tế vĩ mô quý 2/2026, theo đó GDP tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm, GDP tăng 8,18% so (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%) - mức cao nhất kể từ khi công bố số liệu (2000).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

Nửa đầu năm, Việt Nam ước tính nhập siêu 16,65 tỷ USD, đảo chiều so với cùng kỳ năm ngoái (xuất siêu 7,95 tỷ USD). Tổng kim ngạch thương mại đạt 549,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 21% và nhập khẩu tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý 2 tăng 5,25% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Tuy nhiên diễn biến thị trường phiên cuối tuần lại kém tích cực nhiều cổ phiếu điều chỉnh giảm, thanh khoản thấp. Theo tôi đây là diễn biến tương đối bình thường, nhất là khi xét đến diễn biến thị trường trong tuần qua. Cụ thể như các cổ phiếu ngân hàng, chịu áp lực điều chỉnh tương đối bình thường sau giai đoạn phục hồi tăng giá khá tốt trong 2 tuần qua. Thanh khoản giảm khi giá giảm, thanh khoản tăng khi giá tăng là diễn biến tương đối bình thường, khá tích cực ở nhóm mã tài chính.

Ngoài ra, thanh khoản giảm mạnh một phần nhà đầu tư còn chờ cập nhật kết quả kết quả kinh doanh quý 2/2026 của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index phục hồi từ đáy 1780 lên vùng nền mới 1850-1870, đây là vùng chốt lời của cổ phiếu trụ nên VN-Index giằng co ở vùng này. Mặc dù thị trường đón nhận những thông tin lạc quan về chiến sự Mỹ - Iran, giá dầu thô giảm mạnh, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026, nhưng thị trường phản ứng thiếu tích cực. Tâm lý nhà đầu tư chán nản, thận trọng, hạn chế giao dịch; VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, giá cổ phiếu vẫn giảm.

Hiện trạng thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng” càng khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường, dẫn đến không còn động lực mua bán. Giá cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm về vùng nền đáy, thanh khoản và dòng tiền sụt giảm mạnh.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Số liệu vĩ mô quý 2 cho thấy khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Dù GDP quý 2 tăng 8,39% (đưa lũy kế 6 tháng lên 8,18%), để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% kịch bản tại Nghị quyết 168 đòi hỏi nửa cuối năm phải bứt phá lên 11,9% — một thách thức tương đối lớn. Thêm vào đó, áp lực giá cả vẫn hiện hữu dù giá nhiên liệu hạ nhiệt, chủ yếu do độ trễ truyền dẫn từ giá dầu sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Đáng chú ý, tiêu dùng nội địa sau khi loại trừ yếu tố tăng giá vẫn chỉ ở mức trung bình, chưa đủ sức tạo lực đỡ rõ ràng cho tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, rào cản thực sự lại nằm ở bối cảnh ảm đạm của thị trường chứng khoán với đà suy yếu thanh khoản kéo dài. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE tháng 5 chỉ quanh 22.000 tỷ đồng/phiên, giảm gần 20% so với trung bình 5 tháng đầu năm. Cùng lúc, lãi suất huy động có dấu hiệu nhích tăng càng khiến dòng tiền ngập ngừng trong việc giải ngân mới. Sự phân hóa sâu sắc cũng tiếp tục bào mòn niềm tin khi VN-Index tăng 4,23% từ đầu năm, nhưng nếu loại trừ nhóm Vingroup, chỉ số thực chất giảm 2,5%. Nghịch lý này đẩy phần lớn nhà đầu tư vào trạng thái thận trọng và ưu tiên phòng thủ.

Tôi cho rằng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư có thể dần được giải tỏa khi thị trường xuất hiện các động lực mới rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn, mùa báo cáo tài chính quý 2 sẽ là chất xúc tác quan trọng để kiểm chứng khả năng chuyển hóa của tăng trưởng vĩ mô vào kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Xa hơn, tiến trình nâng hạng thị trường cùng các tín hiệu quyết liệt hơn trong thực thi mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ là những yếu tố hỗ trợ cải thiện kỳ vọng của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong các số liệu vĩ mô tháng 6 và quý 2/2026, anh chị quan tâm nhất đến số liệu nào? Vì sao?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Số liệu tôi quan tâm là giải ngân đầu tư công bởi đây là “dòng vốn mồi” quan trọng để các dòng vốn khác như vốn tư nhân và vốn ngoại đi theo tạo sự lan tỏa tới nhiều lĩnh vực liên quan. Kế hoạch đầu tư công được Thủ tướng giao từ đầu năm 2026 là hơn 995.348 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên tính đến 25/6/2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 299.501 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch đầu năm và 29,2% kế hoạch cập nhật (1,04 triệu tỷ đồng). Điều này cho thấy để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn các bộ, ngành, địa phương sẽ phải rất quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc trong 6 tháng cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Kinh tế Việt Nam khép lại nửa đầu năm 2026 với kết quả tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất là chất lượng của các động lực tăng trưởng phía sau. Điểm tích cực là khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI duy trì ở mức cao, sản xuất công nghiệp tăng tốc và PMI liên tục duy trì trên ngưỡng 50.

Đáng chú ý, nhập siêu gia tăng trong bối cảnh xuất khẩu vẫn tăng trưởng hai chữ số cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI, đang đẩy mạnh nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới. Đây là tín hiệu phản ánh kỳ vọng tích cực của khu vực sản xuất hơn là sự suy yếu của thương mại.

Dù vậy, tôi cũng lưu ý rằng bức tranh tăng trưởng vẫn còn sự phân hóa. Tiêu dùng trong nước cải thiện nhưng sức mua thực tế vẫn chịu áp lực từ lạm phát, trong khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tiếp tục tạo áp lực nhất định lên thanh khoản hệ thống. Điều đó cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, nhưng để duy trì đà phục hồi trong nửa cuối năm vẫn cần sự cải thiện đồng đều hơn giữa các động lực tăng trưởng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi ba yếu tố cần quan tâm nhất hiện nay là giải ngân FDI, CPI và chênh lệch tín dụng — huy động.

Thứ nhất là FDI, điểm sáng rõ nhất của tăng trưởng kinh tế. FDI đăng ký tăng 61% lên 34,65 tỷ USD, gần bằng cả năm 2025; trong khi FDI thực hiện 6 tháng đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% và cao nhất 5 năm. Đáng chú ý, 82,6% vốn giải ngân tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, cho thấy dòng tiền đang thực sự đi vào sản xuất. Với vốn đăng ký cấp mới tăng mạnh và dẫn đầu bởi Singapore, Hàn Quốc, FDI tiếp tục là trụ cột hỗ trợ tăng trưởng trong nửa cuối năm. Nhưng điều kiện tiên quyết cần theo dõi là số liệu cuối năm 2026 phải duy trì tích cực hơn so với nửa đầu năm.

Thứ hai là lạm phát. CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, phần lớn nhờ áp lực từ giá xăng dầu hạ nhiệt; tuy nhiên, so với cùng kỳ, CPI vẫn tăng 4,69%. Áp lực giá vì vậy chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt khi nhóm điện, nước và chi phí sinh hoạt có xu hướng tăng trong mùa hè. Lạm phát lõi vẫn ở mức 4,12%, cho thấy áp lực giá đã lan rộng hơn, không chỉ đến từ nhóm năng lượng.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% theo giá hiện hành, nhưng sau khi loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực chưa thực sự bứt phá. Điều này cho thấy sức cầu nội địa vẫn ở mức trung bình, trong khi CPI bình quân 6 tháng đã đạt 4,38%, chỉ còn cách trần mục tiêu 4,5% khoảng 0,12 điểm phần trăm. Đây là yếu tố khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên hạn chế hơn trong nửa cuối năm.

Cuối cùng là chênh lệch tín dụng và huy động vốn. Tính đến 26/6, tín dụng tăng 7,41% trong khi huy động chỉ tăng 5,02%, gây áp lực thanh khoản và kỳ hạn vẫn cần được theo dõi sát. Nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai tăng vốn và tìm nguồn từ đối tác tài chính quốc tế. Kết hợp với các chính sách như loại trừ dư nợ cho các dự án trọng điểm, sửa đổi thông tư 08/2026, bổ sung thông tư 22 góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng. Dù vậy, định hướng hạ lãi suất vẫn cần thêm thời gian thẩm thấu và phụ thuộc nhiều vào cân đối hệ thống.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin tích cực, trong đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do nhóm xăng dầu giảm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 11,7%, đây là con số đầy thách thức.

Các thông tin vĩ mô trên cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Tôi quan tâm nhiều tới chỉ số CPI tháng 7, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm so với tháng 6, tạo dư địa ổn định cho nền kinh tế vĩ mô.

Khi vĩ mô ổn định, thị trường chứng khoán giao dịch ổn định trong tháng 7 sẽ thu hút dòng tiền trở lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần qua VN-Index hầu như đi ngang, nhưng điểm tốt là sự suy yếu của các trụ VIC, VHM đã phần nào được cân bằng lại bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Theo anh chị nhóm cổ phiếu nào có khả năng nổi lên dẫn dắt, hay chỉ số vẫn phải phụ thuộc vào VIC, VHM?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trong ngắn hạn thì sự cân bằng của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác có thể mang tính luân chuyển dòng tiền, nhưng tác động của nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn mang tính tác động mạnh mẽ tới thị trường. Xu hướng ngắn hạn nhóm VIC, VHM vẫn có khả năng sẽ đóng vai trò neo giữ chỉ số, nhà đầu tư cần tập trung vào nội tại của các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt trong nửa cuối 2026 như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu,...

Nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường, trong khi nhóm chứng khoán tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng về các triển vọng tương lai, sản phẩm mới, câu chuyện nâng hạng. Đây đều là những nhóm có câu chuyện hỗ trợ tương đối rõràng.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện tại theo thống kê định lượng, vốn hóa toàn thị trường khoảng 422 tỉ USD, tương ứng 82% GDP 2025. Trong đó vốn hóa nhóm ngân hàng khoảng 112 tỉ USD, chiếm 26,6% vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa nhóm Vin Group khoảng 101 tỷ USD tương ứng 24% vốn hóa toàn thị trường. Như vậy chỉ số VN-Index chịu ảnh hưởng chi phối chủ yếu từ nhóm Vin Group và ngân hàng. Đồng thời diễn biến trên thị trường cũng phân hóa mạnh trong thời gian qua, thường nhóm Vin Group khi tăng điểm thì nhóm ngân hàng lại chịu áp lưc điều chỉnh và ngược lại.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đã có một nhịp hồi tích cực lên vùng 1850-1870 điểm, đây là vùng chốt lời ngắn hạn. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng và nhóm Vingroup bị chốt lời mạnh. Hai nhóm này luân phiên lên xuống, khi nhóm Vingroup rung lắc thì thị trường có nhóm ngân hàng và chứng khoán nổi lên, giúp VN-Index tiếp tục cân bằng ở vùng nền 1850-1870 điểm.

Thời điểm này, theo tôi, hai nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn là hai nhóm giao dịch tích cực, dẫn dắt thị trường, thu hút dòng tiền dịch chuyển đến để đón sóng báo cáo quý 2. VN-Index hướng tới mục tiêu phá đỉnh, cán mốc 1960 điểm trong quý 3.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Diễn biến tuần qua cho thấy VN-Index vẫn được giữ nhịp nhờ sự cải thiện của một số nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, nhóm ngân hàng vẫn là ứng cử viên sáng cho vai trò dẫn dắt nhờ quy mô vốn hóa, thanh khoản cao và được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng cũng như kỳ vọng kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, nhóm đầu tư công cũng là nhóm đáng chú ý khi tiến độ giải ngân đang được đẩy nhanh, tạo kỳ vọng tích cực cho một số doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng sự phân hóa vẫn sẽ ở mức cao. Dòng tiền hiện mới tập trung vào một số nhóm có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng, trong khi nhiều nhóm ngành khác dù hồi phục theo chỉ số đầu tuần nhưng chưa thể duy trì sức mạnh và đều suy yếu về cuối tuần. Vì vậy, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường cần sự lan tỏa mạnh hơn của dòng tiền, thay vì chỉ luân chuyển giữa một vài nhóm dẫn dắt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sự phân hóa ở cổ phiếu tuần qua không rõ ràng và độ rộng của 3/5 phiên trong tuần đều nghiêng hẳn về phía giảm giá. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại có biểu hiện mạnh hơn các blue-chip, nổi bật là nhóm chứng khoán. Động lực từ các yếu tố cơ bản với kết quả kinh doanh đang hướng dòng tiền vào các mã vừa và nhỏ hay chỉ là hiện tượng đầu cơ thông thường trên cơ sở thanh khoản thấp?

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đang ở vùng chốt lời ngắn hạn 1850-1870 điểm. Sự phân hóa không rõ ràng, nhưng thị trường đã phát đi tín hiệu tích cực qua giao dịch khả quan của hai nhóm ngân hàng và chứng khoán trong tuần qua. Khi VN-Index đi ngang, tích lũy thì dòng tiền lại dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản tốt, nền giá hấp dẫn.

Theo tôi trong nhịp tăng này, nhóm chứng khoán sẽ dẫn sóng, dòng tiền dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Lý do rất đơn giản là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã liên tục giảm giá. VN-Index tăng nhưng nhiều cổ phiếu vẫn nằm ở vùng đáy như khi chỉ số ở mốc 1340. Hơn nữa, nhiều cổ phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực nên hiện không có nhiều áp lực cung. Khi dòng tiền và thông tin tích cực đổ vào, giá cổ phiếu sẽ bật tăng mạnh.

Cổ phiếu quan tâm theo khuyến nghị của chúng tôi là HAH, DCM, DPM, ANV, DGW, VCI, VND, HCM, FPT, MSN, BID, CTG, VCB.

Thời điểm này, theo tôi, hai nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn là hai nhóm giao dịch tích cực, dẫn dắt thị trường, thu hút dòng tiền dịch chuyển đến để đón sóng báo cáo quý 2. VN-Index hướng tới mục tiêu phá đỉnh, cán mốc 1960 điểm trong quý 3.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, diễn biến hiện tại phản ánh quá trình luân chuyển dòng tiền nhiều hơn là một nhịp đầu cơ đơn thuần. Nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường, trong khi nhóm chứng khoán tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng về các triển vọng tương lai, sản phẩm mới, câu chuyện nâng hạng. Đây đều là những nhóm có câu chuyện hỗ trợ tương đối rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đến gần và VN-Index vẫn chưa tạo được động lực bứt phá, áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng ở những nhóm đã tăng mạnh hoặc thiếu động lực hỗ trợ mới.

Vì vậy, tôi cho rằng dòng tiền sẽ tiếp tục vận động theo mô hình chữ K, tập trung vào những doanh nghiệp và nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực, trong khi các nhóm xuất hiện dấu hiệu suy yếu nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiếu dòng tiền và diễn biến kém hơn mặt bằng chung của thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua độ rộng thị trường kém tích cực, nghiên về áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại có biểu hiện mạnh hơn các blue-chips mà nổi bật như nhóm chứng khoán, đặc biệt các cổ phiếu chứng khoán nhỏ, có mức P/B thấp. Các cổ phiếu ngân hàng quy mô nhỏ, có các mức P/E, P/B thấp cũng có diễn biến vượt trội so với các ngân hàng quy mô lớn.

Dòng tiền ngắn hạn đang gia tăng khá tích cực ở các nhóm cổ phiếu này với động lực có thể kết hợp cả nhiều yếu tố trên như: Mức định giá cơ bản hấp dẫn, giá dưới giá trị doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tốt và kỳ vọng vào các kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp… Đồng thời cũng phản ánh dòng tiền ngắn hạn có tính chất đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân, trong khi các quỹ ETF vẫn liên tục chịu áp lực rút ròng liên tiếp.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng sự mạnh lên của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là chứng khoán, chưa nên được xem hoàn toàn là tín hiệu dòng tiền cơ bản quay lại, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là đầu cơ.

Xét về mặt kỹ thuật, đây là hiện tượng thường thấy trong các nhịp tăng giá của toàn thị trường để giữ chỉ số và phân bổ lại dòng tiền. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhóm blue-chips phân hóa và chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa, dòng tiền có xu hướng tìm đến các mã có câu chuyện riêng, beta cao và nhạy với kỳ vọng thanh khoản thị trường như chứng khoán.

Yếu tố cơ bản vẫn có vai trò nhất định, nhất là khi thị trường bắt đầu bước vào mùa báo cáo quý 2 và kỳ vọng lợi nhuận cả năm vẫn là điểm tựa cho một số nhóm ngành. Tuy nhiên, do thanh khoản chung còn thấp và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, mức độ lan tỏa hiện tại chưa đủ để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.