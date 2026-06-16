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Cổ phiếu SpaceX tiếp tục tăng nóng, vốn hóa vượt 2,5 nghìn tỷ USD

Ngọc Trang

16/06/2026, 08:10

Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...

Biển hiệu SpaceX trong lễ đánh chuông kết thúc phiên giao dịch tại Nasdaq MarketSite ở New York ngày 12/6 - Ảnh: Bloomberg.
Biển hiệu SpaceX trong lễ đánh chuông kết thúc phiên giao dịch tại Nasdaq MarketSite ở New York ngày 12/6 - Ảnh: Bloomberg.

Cổ phiếu SpaceX, công ty công nghệ vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, tiếp tục tăng giá mạnh trong phiên giao dịch thứ hai, nối dài đà bứt phá sau thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bom tấn đưa công ty vào nhóm doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất thế giới.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/6), giá cổ phiếu SpaceX tăng thêm 20%, sau khi đã tăng 19% trong phiên chào sàn thứ Sáu tuần trước. Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 412 tỷ USD. Cổ phiếu SpaceX đóng cửa phiên ngày thứ Hai ở mức 192,46 USD, tăng hơn 42% so với giá IPO 135 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của công ty vượt 2,5 nghìn tỷ USD, đưa SpaceX vào nhóm 6 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD.

Theo thông cáo đưa ra ngày thứ Hai, SpaceX cho biết công ty đã sử dụng quyền chọn phân bổ vượt mức trong thương vụ IPO tuần trước. Quyền chọn này cho phép các ngân hàng bảo lãnh phát hành bán thêm 83,3 triệu cổ phiếu SpaceX. Cơ chế này, thường được gọi là “greenshoe”, giúp tổng số tiền SpaceX huy động được trong IPO tăng lên 86,2 tỷ USD. Sau khi trừ 500 triệu USD chi phí bảo lãnh phát hành, số tiền thu về còn 85,7 tỷ USD.

Diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên của SpaceX đã xoa dịu lo ngại rằng thị trường khó hấp thụ một thương vụ IPO có quy mô lớn như vậy. Thành công này cũng có thể mở đường cho những thương vụ IPO tiềm năng của Anthropic PBC và OpenAI, hai công ty lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lên sàn sớm nhất trong năm nay.

Dù không phải công ty AI thuần túy, SpaceX vẫn được nhà đầu tư nhìn nhận là doanh nghiệp công nghệ lõi, với nhiều ứng dụng liên quan đến tự động hóa, dữ liệu và AI trong hoạt động phóng tên lửa, vận hành vệ tinh và phát triển mạng Internet Starlink. Vì vậy, màn chào sàn của công ty này cũng góp phần củng cố niềm tin vào đà tăng của nhóm cổ phiếu AI, vốn là động lực chính của thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay.

“Chúng tôi không ngạc nhiên khi nhu cầu ban đầu lớn như vậy. Trước IPO, rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, đã không có cơ hội tiếp cận cổ phiếu SpaceX”, ông Max Gokhman, Phó chủ tịch cấp cao tại Franklin Templeton Investment Solutions, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo dữ liệu từ Vanda Research, trong hai ngày giao dịch đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân đã mua lượng cổ phiếu SpaceX tương đương tổng lượng mua của nhóm này trên toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ trong cả tuần trước.

Ngày thứ Hai cũng là phiên giao dịch trọn vẹn đầu tiên của cổ phiếu SpaceX, công ty có tên chính thức là Space Exploration Technologies Corp. Trong phiên chào sàn ngày thứ Sáu tại New York tuần trước, cổ phiếu nay chỉ bắt đầu giao dịch vài phút trước 12h00 trưa, nên thời gian giao dịch trước khi thị trường đóng cửa chỉ hơn 4 giờ.

Thương vụ IPO đã đưa nhà sáng lập Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD. Tài sản ròng của ông hiện cao gấp hơn 3 lần người giàu thứ hai thế giới là ông Larry Page, nhà đồng sáng lập Google.

Sau màn chào sàn thuận lợi của SpaceX, nhà đầu tư trong phiên đầu tuần chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong tuần này, qua đó cải thiện tâm lý trên thị trường. Thông tin này giúp chỉ số S&P 500 tăng 1,7%, trong khi Nasdaq 100 tăng hơn 3%.

Thị trường tuần này cũng sẽ theo dõi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư (17/6), sau đó là cuộc họp báo đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

“Bối cảnh vĩ mô dường như đang dịch chuyển theo hướng thuận lợi hơn. Điều này có thể khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục chấp nhận rủi ro cao hơn”, ông Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư toàn cầu cấp cao tại Edward Jones, nhận định.

Theo ông Kourkafas, cơ hội đầu tư trên thị trường có thể đang mở rộng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và một số lo ngại về chính sách của Fed phần nào dịu bớt. Những điều này có thể khuyến khích nhà đầu tư tìm đến những nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều so với thị trường chung, nhưng có triển vọng bắt kịp nếu khẩu vị rủi ro tiếp tục cải thiện.

Dù vậy, giới quan sát thị trường cho rằng cổ phiếu SpaceX có thể biến động mạnh trong thời gian tới. Áp lực giảm giá có thể xuất hiện khi lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng sau IPO được phép giao dịch trong những tháng tới.

“Điều đáng chú ý là khi lực mua mạnh từ nhà đầu tư cá nhân dần suy yếu, cổ phiếu SpaceX sẽ phản ứng ra sao nếu nhà đầu tư tổ chức và nhân viên bắt đầu bán ra sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng. Khi lượng cổ phiếu tự do giao dịch trên thị trường tăng lên, việc có thêm lực mua mới sẽ rất quan trọng”, ông Gokhman chỉ ra.

Hợp đồng quyền chọn đối với cổ phiếu SpaceX sẽ bắt đầu được giao dịch từ ngày thứ Ba (16/6) trên một số sàn, trong đó có Cboe Global Markets và Nasdaq. Các sàn quyền chọn khác, bao gồm những sàn thuộc NYSE của Intercontinental Exchange và Miami International Holdings, cũng dự kiến niêm yết hợp đồng quyền chọn SpaceX vào đầu tuần tới.

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