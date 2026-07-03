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Dự báo hai cổ phiếu VIC và VHM giảm tỷ trọng đáng kể trong rổ VN30

T Thu Minh

Trong kỳ rà soát này VIC và VHM cũng sẽ bị giảm tỷ trọng về mức 15% – ngang với mức giới hạn tỷ trọng tối đa áp cho nhóm cổ phiếu liên quan.

Dự báo hai cổ phiếu VIC và VHM giảm tỷ trọng đáng kể trong rổ VN30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VNFin Lead và VN30 lần lượt vào ngày 13 và 15/07/2026 với ngày hiệu lực chính thức là 03/08/2026.

Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/07 đến 31/07/2026.

Theo dự phóng của Mirae Asset, MCH, TCX dự kiến thay thế TPB, PLX trong rổ VN30. Cụ thể, trong kỳ điều chỉnh bán niên vào tháng 7, MCH và TCX sẽ được thêm vào chỉ số VN30 do đạt tiêu chí nằm trong top 20 vốn hóa, cụ thể MCH và TCX đạt lần lượt top 10 và 20 về vốn hóa.

Trong khi đó, với việc xếp ở vị trí thứ 36 và 38 về mặt vốn hóa toàn thị trường, PLX và TPB nhiều khả năng bị loại ra khỏi VN30 để nhường chỗ cho sự hoán đổi lần này.

Ngoài ra, trong kỳ rà soát này VIC và VHM cũng sẽ bị giảm tỷ trọng về mức 15% – ngang với mức giới hạn tỷ trọng tối đa áp cho nhóm cổ phiếu liên quan.

Tính từ đầu năm, vốn hóa của VIC và VHM đã có mức tăng ấn tượng và đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số. Ngoài ra theo danh mục mới, các cổ phiếu có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vẫn bao gồm VIC (10,0%), HPG (8,4%), FPT (8,2%), và MWG (6,8%), và LPB (5,3%), chiếm tổng cộng hơn 39% vốn hóa chỉ số.

Về mặt giao dịch của các quỹ mô phỏng theo chỉ số VN30 (E1VFVN30, FUEMAV30, FUEKIV30 và FUESSV30), Mirae Asset ước tính sẽ có khoảng 1 triệu cổ phiếu PLX và 5 triệu cổ phiếu TPB sẽ bị bán ra, và được thay thế bằng 2,9 triệu cổ phiếu MCH và 1,4 triệu cổ phiếu TCX.

Với VNFinlead, LPB nhiều khả năng bị loại, thêm mới VCK và TCX. Cụ thể, đối với chỉ số VNFinLead, Mirae Asset nhận thấy tỷ suất quay vòng của LPB hiện tại chỉ đạt 0,08%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu là 0,1%. Việc không đáp ứng tiêu chí này cho thấy khả năng cao cổ phiếu LPB sẽ bị loại khỏi chỉ số trong kỳ cơ cấu nửa cuối 2026.

Theo dữ liệu, VCK và TCX đủ điều kiện để được thêm mới – do đáp ứng được các bước sàng lọc.

Do đó, số lượng cổ phiếu thành phần trong chỉ số tăng lên thành 24 mã, bao gồm 17 cổ phiếu ngân hàng và 7 cổ phiếu chứng khoán. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong chỉ số hiện nay gồm: VPB (13,8%), TCB (12,8%), STB (11,1%) và MBB (10,2%)

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