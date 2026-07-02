Phát hành chứng khoán: Kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Đến giữa tháng 6/2026, gần 263.000 tỷ đồng đã được huy động thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Những cải cách về chính sách cùng việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn và mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp...

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội nghị

Sáng 2/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm phổ biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, cho biết để hiện thực hóa mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số và đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, việc huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu then chốt. Trong đó, thị trường chứng khoán được xác định giữ vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh: “Phát hành chứng khoán không chỉ là kênh huy động vốn của doanh nghiệp mà còn góp phần chuyển hóa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội thành nguồn lực cho đầu tư phát triển, qua đó phân bổ dòng vốn tới các doanh nghiệp có năng lực quản trị, dự án đầu tư hiệu quả và chiến lược phát triển rõ ràng”.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với doanh nghiệp, việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, dù thực hiện dưới hình thức chào bán ra công chúng hay phát hành riêng lẻ theo quy định, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và uy tín trên thị trường. Ở góc độ nền kinh tế, mỗi đợt phát hành thành công cũng góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận những nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN và các thành viên thị trường mà còn mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế.

Việc nâng hạng được kỳ vọng nâng cao uy tín thị trường, cải thiện thanh khoản, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn với chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy nâng cao chất lượng quản trị và tính minh bạch.

Tại hội nghị, UBCKNN cũng giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, đồng thời trao đổi những quy định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán, công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch, an toàn của thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thời gian qua, UBCKNN đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán, đồng thời tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng hàng hóa và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phát hành.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Sau gần một năm triển khai, nghị định đã phát huy hiệu quả với nhiều quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn IPO với niêm yết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, thay thế các quy định trước đây.

Theo Chủ tịch UBCKNN, nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động của thị trường, tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các thành viên thị trường, với mục tiêu vừa tạo điều kiện huy động vốn, vừa nâng cao chất lượng doanh nghiệp phát hành, tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát.

Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý không nhằm siết chặt hoạt động huy động vốn mà hướng tới xây dựng môi trường phát hành minh bạch, chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn. Theo đó, doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, công bố thông tin trung thực, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện đầy đủ cam kết với nhà đầu tư sẽ góp phần củng cố niềm tin thị trường và từng bước cải thiện chi phí huy động vốn.

Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án huy động vốn bài bản, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật để phát hành chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu quả. Đồng thời, các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, tổ chức tư vấn và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thị trường.

Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm và tiếp tục cải thiện môi trường huy động vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.