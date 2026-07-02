Phát hành chứng khoán: Kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế
MMinh Huy
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Đến giữa tháng 6/2026, gần 263.000 tỷ đồng đã được huy động thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Những cải cách về chính sách cùng việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn và mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp...
Sáng 2/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức
Hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm phổ
biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, tăng cường kết nối
giữa cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường và cộng đồng doanh nghiệp,
đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, cho biết để
hiện thực hóa mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số và đưa Việt Nam
trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, việc huy động hiệu
quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu then chốt. Trong đó, thị
trường chứng khoán được xác định giữ vai trò quan trọng trong huy động và phân
bổ nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh: “Phát hành chứng khoán không chỉ là kênh huy động
vốn của doanh nghiệp mà còn góp phần chuyển hóa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội
thành nguồn lực cho đầu tư phát triển, qua đó phân bổ dòng vốn tới các doanh
nghiệp có năng lực quản trị, dự án đầu tư hiệu quả và chiến lược phát triển rõ
ràng”.
Đối với doanh nghiệp, việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, dù
thực hiện dưới hình thức chào bán ra công chúng hay phát hành riêng lẻ theo quy
định, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao năng lực
quản trị, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và uy tín trên thị
trường. Ở góc độ nền kinh tế, mỗi đợt phát hành thành công cũng góp phần huy động
hiệu quả nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm,
nâng cao năng suất lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên
Thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận những nỗ
lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN và các thành viên thị trường
mà còn mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế.
Việc nâng hạng được kỳ vọng nâng cao uy tín thị trường, cải thiện thanh khoản, đa dạng
hóa cơ cấu nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận
nguồn vốn trung, dài hạn với chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy nâng cao chất
lượng quản trị và tính minh bạch.
Tại hội nghị, UBCKNN cũng giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, đồng thời trao đổi những quy định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán, công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động.
Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phát triển và mở rộng
quy mô, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, đồng thời bảo
đảm tính công khai, minh bạch, an toàn của thị trường và quyền, lợi ích hợp
pháp của nhà đầu tư.
Thời gian qua, UBCKNN đã chủ động triển khai các nhiệm
vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế,
chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn qua thị trường
chứng khoán, đồng thời tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng hàng hóa
và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phát hành.
Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Chính phủ ban
hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng
dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Sau gần một năm triển khai, nghị định đã phát
huy hiệu quả với nhiều quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn
IPO với niêm yết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn.
Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ
cũng đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu
doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế,
thay thế các quy định trước đây.
Theo Chủ tịch UBCKNN, nghị định được xây dựng trên cơ sở
tổng kết thực tiễn hoạt động của thị trường, tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản
lý, doanh nghiệp và các thành viên thị trường, với mục tiêu vừa tạo điều kiện
huy động vốn, vừa nâng cao chất lượng doanh nghiệp phát hành, tăng cường trách
nhiệm của các chủ thể tham gia, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu
quả giám sát.
Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý không nhằm siết chặt
hoạt động huy động vốn mà hướng tới xây dựng môi trường phát hành minh bạch,
chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn. Theo đó, doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ
quy định pháp luật, công bố thông tin trung thực, sử dụng vốn đúng mục đích và
thực hiện đầy đủ cam kết với nhà đầu tư sẽ góp phần củng cố niềm tin thị trường
và từng bước cải thiện chi phí huy động vốn.
Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng doanh nghiệp chủ động xây dựng
phương án huy động vốn bài bản, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật để phát
hành chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu quả. Đồng thời, các công ty
chứng khoán, ngân hàng lưu ký, tổ chức tư vấn và các đơn vị cung cấp dịch vụ
trên thị trường tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất
lượng và tính minh bạch của thị trường.
Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy
mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng
dẫn, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm và tiếp tục
cải thiện môi trường huy động vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Thời gian qua, UBCKNN đã triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành
chính, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.
Qua đó, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà phát triển và khẳng định vai
trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025,
tổng giá trị huy động qua phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh
nghiệp riêng lẻ đạt 763,5 nghìn tỷ đồng.
Đến giữa tháng 6/2026, hoạt động huy
động vốn tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Giá trị phát hành cổ phiếu đạt
114,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước; trong khi phát hành
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ
năm 2025.
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