Tổ chức trong nước mua ròng hơn 800 tỷ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 818,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 23,4 tỷ đồng.

Lực cản lớn nhất của thị trường lúc này không còn đến từ yếu tố thông tin mà nằm ở sự hạn chế của dòng tiền. Thanh khoản chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp bứt phá mới khiến VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng giá hiện tại. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số giảm nhẹ 0,86 điểm, dừng tại 1.866 điểm, bất chấp nỗ lực nâng đỡ đáng kể từ nhóm Vingroup.

Độ rộng thị trường cũng chuyển sang trạng thái kém tích cực khi có 164 mã giảm so với 122 mã tăng. VIC tăng 1,47% và VHM tăng 1,14%, riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp gần 7 điểm cho chỉ số chung. Tuy nhiên, sức kéo từ nhóm bất động sản đầu tàu không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh lan rộng ở khu vực ngân hàng.

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB và LPB đồng loạt giảm trung bình khoảng 1%, trở thành nguyên nhân chính khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh. Việc nhóm ngân hàng suy yếu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng thận trọng hơn với các cổ phiếu dẫn dắt truyền thống sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Nhóm chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi SSI, VCI và VIX đồng loạt điều chỉnh, phản ánh kỳ vọng ngắn hạn về sự cải thiện thanh khoản vẫn chưa thực sự rõ ràng. Trong khi đó, bất động sản ngoài VIC và VHM tiếp tục đối mặt với áp lực bán, khi VRE, NVL, KDC, KDH, DXG và NVL đều giảm giá. Bức tranh ở nhóm phi tài chính cũng không mấy sáng sủa.

Chỉ một vài cổ phiếu riêng lẻ như PNJ, SAB, VNM, GMD và POW giữ được sắc xanh, trong khi phần lớn các nhóm ngành từ năng lượng dầu khí, nguyên vật liệu xuất khẩu, bán lẻ tiêu dùng đến hàng không vận tải và xây dựng đều điều chỉnh.

Điều này cho thấy dòng tiền đang rút khỏi nhóm vốn hóa lớn và chưa sẵn sàng lan tỏa sang các câu chuyện tăng trưởng mới. Các cổ phiếu gây áp lực mạnh nhất lên VN-Index trong phiên gồm VCB, BID, TCB, LPB và BSR.

Thanh khoản ba sàn giảm nhẹ so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh đạt 18.200 tỷ đồng, phản ánh trạng thái quan sát và chờ đợi của nhà đầu tư.

Sau một phiên mua ròng nhẹ, khối ngoại quay lại bán ròng 428,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 456,9 tỷ đồng.Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản, Công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, VNM, FPT, MCH, MBB, PNJ, BMP, VCK, CTS, CTD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, HPG, MSN, ACB, GMD, SHB, SSI, VPB, VRE.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 55,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 462,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TCB, SHB, HCM, MSN, ACB, HPG, MSB, VRE, VHM, TCX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Công nghệ thông tin. Top bán ròng có: VIC, FPT, MWG, MBB, VND, PVT, VCK, VCB, NAB.

Tự doanh bán ròng 324,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 28,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: MWG, FPT, PNJ, PVT, VHM, BID, GAS, GMD, BSR, VCG.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, TCB, HPG, HDB, OCB, MBB, VJC, MSN, LPB, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 818,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 23,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HCM, VNM, MSB, SHB, MWG, PNJ, VHM, MSN, PC1, OCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, FPT, GMD, CTG, MBB, SSI, VCB, HPG, VPB, GEL.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.402,9 tỷ đồng, tăng 19,9%, chiếm 29,4% tổng giá trị giao dịch.Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 6,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1.499,4 tỷ đồng; PVD với 20 triệu cổ phiếu, tương đương 678 tỷ đồng; và HCM với hơn 23 triệu cổ phiếu, tương đương 647,5 tỷ đồng, được trao tay bởi các cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận cũng xuất hiện ở VJC với gần 6,6 triệu cổ phiếu, tương đương 927,8 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay và bán cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Kho bãi, Vận tải thủy, Hàng cá nhân; trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hàng không, Nuôi trồng nông sản và hải sản.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.