Maybank và CGIF ký kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy phát triển thị trường vốn ASEAN+3

Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...

Đại diện lãnh đạo Maybank và CGIF ký kết biên bản hợp tác - Ảnh: Maybank

Ngày 23/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF) - quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường và phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3, gồm các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, trên cơ sở mạng lưới và năng lực chuyên môn của Maybank cùng khả năng nâng cao uy tín tín dụng của CGIF, hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính và công cụ thị trường vốn như trái phiếu số (digital bonds) và tài chính Hồi giáo (Islamic finance).

Hợp tác cũng hướng đến thúc đẩy tài chính bền vững và chuyển dịch xanh, huy động nguồn vốn cho các sáng kiến về chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ các tổ chức phát hành mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn đa dạng.

Ông Dato John Chong, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Toàn cầu, Tập đoàn Maybank, cho biết sau các giao dịch trái phiếu và trái phiếu Hồi giáo (Sukuk) tại Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Hồng Kông; trong đó, Maybank Investment Banking Group đảm nhiệm vai trò tư vấn thu xếp và bảo lãnh phát hành, còn CGIF thực hiện bảo lãnh tín dụng, thỏa thuận hợp tác lần này tiếp tục củng cố quan hệ đối tác giữa hai bên cũng như vị thế của Maybank trên thị trường vốn khu vực.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn do Maybank và CGIF đồng tổ chức với chủ đề "Accelerating Digital Infrastructure Investment Through the Bonds and Sukuk Markets 2026 - Securing Malaysia's Digital Future" (Thúc đẩy đầu tư hạ tầng kỹ thuật số thông qua thị trường trái phiếu và trái phiếu Hồi giáo 2026 - Kiến tạo tương lai số cho Malaysia). Diễn đàn được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Tài chính Malaysia và Ủy ban Chứng khoán Malaysia.

Theo ông Chong, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu Á tiếp tục tăng, Maybank nhận thấy nhiều cơ hội phát triển các giải pháp tài chính, góp phần thúc đẩy thị trường vốn nội địa và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp nhằm phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Maybank cũng cho biết đã điều chỉnh tăng dự báo tổng giá trị phát hành chứng khoán nợ tư nhân tại Malaysia trong năm 2026 lên 160 - 170 tỷ RM, so với mức dự báo trước đó là 150 tỷ RM, sau kết quả tích cực trong nửa đầu năm. Theo ngân hàng, triển vọng này được hỗ trợ bởi danh mục phát hành dồi dào, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và điều kiện huy động vốn thuận lợi trong nước.

Bên cạnh đó, xu hướng nâng hạng tín nhiệm và cải thiện triển vọng tín nhiệm của các tổ chức phát hành tiếp tục được duy trì, với nhiều đợt nâng hạng và điều chỉnh triển vọng tích cực.

Bà Noriko Nasu, Tổng Giám đốc CGIF, cho rằng một thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ có chiều sâu và phát triển bền vững là nền tảng đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của châu Á. Theo bà Nasu, hợp tác giữa CGIF và Maybank sẽ phát huy thế mạnh của hai bên nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân và phát triển các giải pháp tài chính cho khu vực ASEAN+3.

Trong thời gian qua, CGIF và Maybank Investment Banking Group đã phối hợp thực hiện nhiều giao dịch huy động vốn tại khu vực.

Tại Việt Nam, hai bên tham gia các đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Tecomen Holding và SCommerce Investment Corporation, cùng thương vụ phát hành trái phiếu được xếp hạng AAA của BIWASE Long An.

Một số giao dịch khác trong khu vực như: Phát hành trái phiếu trung tâm dữ liệu được xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại ASEAN của Vantage Data Centre và thương vụ phát hành Sukuk Wakalah trị giá 455 triệu RM của ALSREIT Capital Malaysia.