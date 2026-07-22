Một cổ phiếu thép sắp được 4 ETF mua mạnh hơn 3 triệu cổ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VN30 và VNFin Lead trong kỳ xem xét bán niên, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VNDiamond với ngày hiệu lực chính thức là 03/08/2026.
Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/07, với ngày 31/07 là ngày cơ cấu cuối cùng.
MCH, TCX thay thế TPB, PLX trong rổ VN30. Như trong báo cáo dự báo về thay đổi cổ phiếu thành phần chỉ số trước đó, MCH và TCX sẽ được thêm vào chỉ số VN30 do đạt tiêu chí nằm trong top 20 vốn hóa, cụ thể MCH và TCX đạt lần lượt top 10 và 20 về vốn hóa. Ngược lại, TPB và PLX bị loại để nhường cho 2 vị trí thêm vào mới.
Dựa trên dữ liệu, Mirae Asset ước tính trong kỳ cơ cấu sắp tới 4 quỹ ETF sẽ mua mạnh nhất HPG và MCH với số lượng lần lượt đạt 3,1 triệu cổ phiếu và 2,2 triệu cổ phiếu. Ngược lại, nhóm các quỹ này đồng thời cũng bán mạnh mạnh TPB và FPT với khối lượng ở mức 5,7 triệu cổ phiếu và 1,6 triệu cổ phiếu.
Tính đến ngày 03/07/2026, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) của bốn quỹ ETF nội mô phỏng chỉ số VN30 đạt khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng, trong đó E1VFVN30 chiếm tỷ trọng áp đảo với quy mô 6,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 63,74%% tổng AUM.
Trên cơ sở tổng AUM khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng của bốn quỹ ETF mô phỏng VN30, Yuanta cũng ra báo cáo ước tính khối lượng mua/bán dự kiến đối với từng cổ phiếu trong kỳ tái cơ cấu.
Top mua mạnh gồm MCH (+362.1 tỷ đồng), FPT (+158.1 tỷ đồng), TCX (+124.3 tỷ đồng ), TCB (+64 tỷ đồng), VHM (+48 tỷ đồng) Top bán mạnh gồm VIC (-167 tỷ đồng), VRE (-103.2 tỷ đồng), STB (-91.25 tỷ đồng), TPB (-84.2 tỷ đồng), VJC (-77.6 tỷ đồng).
Với VNFinlead, trong đợt đánh này, chỉ số VNFinLead có sự thay đổi về mặt cổ phiếu thành phần khi LPB bị loại đồng thời thêm mới VCK và TCX nâng tổng số lượng cổ phiếu thành phần lên 24 mã, trong đó ngân hàng chiếm 17/24 mã.
Hiện Quỹ SSIAM VNFin Lead là quỹ duy nhất đang thực hiện giao dịch mô phỏng theo chỉ số này với NAV đạt khoảng 567 tỷ. Và Mirae Asset ước tính có khoảng 0,17 triệu cổ phiếu HDB sẽ được mua vào trong kỳ này và hơn 0,26 triệu cổ phiếu LPB sẽ bị bán ra trong đợt cơ cấu.
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