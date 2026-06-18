Nhiều công ty bị phạt vì vi phạm trái phiếu

Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM) với tổng số tiền là 290 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 2 lỗi với cùng số tiền là 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: công ty chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số mã trái phiếu do Công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ (gồm: H39CH2122001, H39CH2225002, H39CH2123004, H39CH2224003).

Mức phạt 92,5 triệu đồng tiếp theo do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu như: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2122001. Công ty chưa công bố thông tin Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2225002 tại ngày đáo hạn (ngày công bố thông tin theo quy định: 15/02/2025). Công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2224003 (ngày công bố thông tin theo quy định: 28/01/2026, ngày công bố thông tin đến HNX: 30/01/2026).

Mức phạt tiếp theo là 60 triệu đồng do có hành vi thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận. Cụ thể: từ ngày 17/01/2024 đến ngày 16/7/2024, Công ty đã mua lại một phần gốc trái phiếu trước hạn (mã trái phiếu H39CH2224003) với giá trị là 3.150 triệu đồng; tuy nhiên, không có phương án mua lại trái phiếu trước hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cuối cùng là mức phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể: công ty chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số mã trái phiếu do công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh ghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) và còn dư nợ (gồm: H39CH2122001, H39CH2225002, H39CH2123004, H39CH2224003).

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai) bị phạt với mức phạt 190 triệu đồng - trong đó, mức phạt cao nhất là 85 triệu đồng do công ty chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu do Công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ (mã HQNCH2124005).

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 (ngày công bố thông tin theo quy định: 31/3/2025, ngày công ty công bố thông tin tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 07/5/2025).

Cuối cùng là mức phạt 45 triệu đồng do công ty chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 03 tháng đến dưới 12 tháng so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu HQNCH2124002 và từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu HQNCH2124005 do Công ty phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể: công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên 2023, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.