Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nhiều công ty bị phạt vì vi phạm trái phiếu

Hà Anh

18/06/2026, 14:08

Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM) với tổng số tiền là 290 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 2 lỗi với cùng số tiền là 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: công ty chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số mã trái phiếu do Công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ (gồm: H39CH2122001, H39CH2225002, H39CH2123004, H39CH2224003).

Mức phạt 92,5 triệu đồng tiếp theo do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu như: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2122001. Công ty chưa công bố thông tin Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2225002 tại ngày đáo hạn (ngày công bố thông tin theo quy định: 15/02/2025). Công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2224003 (ngày công bố thông tin theo quy định: 28/01/2026, ngày công bố thông tin đến HNX: 30/01/2026).

Mức phạt tiếp theo là 60 triệu đồng do có hành vi thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận. Cụ thể: từ ngày 17/01/2024 đến ngày 16/7/2024, Công ty đã mua lại một phần gốc trái phiếu trước hạn (mã trái phiếu H39CH2224003) với giá trị là 3.150 triệu đồng; tuy nhiên, không có phương án mua lại trái phiếu trước hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cuối cùng là mức phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể: công ty chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số mã trái phiếu do công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh ghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) và còn dư nợ (gồm: H39CH2122001, H39CH2225002, H39CH2123004, H39CH2224003).

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai) bị phạt với mức phạt 190 triệu đồng - trong đó, mức phạt cao nhất là 85 triệu đồng do công ty chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu do Công ty phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ (mã HQNCH2124005).

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 (ngày công bố thông tin theo quy định: 31/3/2025, ngày công ty công bố thông tin tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 07/5/2025).

Cuối cùng là mức phạt 45 triệu đồng do công ty chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 03 tháng đến dưới 12 tháng so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu HQNCH2124002 và từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu HQNCH2124005 do Công ty phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể: công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên 2023, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Loạt công ty bị phạt do liên quan đến trái phiếu

09:23, 09/06/2026

Loạt công ty bị phạt do liên quan đến trái phiếu

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

07:10, 28/05/2026

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Địa ốc Đà Lạt bị phạt 177,5 triệu vì chậm công bố thông tin

07:57, 26/05/2026

Từ khóa:

chứng khoán liên quan đến trái phiếu trái phiếu riêng lẻ VN-Index

Đọc thêm

Halong Canfoco tái khởi động nhà máy sau khủng hoảng

Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.

CII điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi

Theo phương án mới, công ty sẽ sử dụng 1.035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý 2/2026, thay vì dùng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (phát hành ngày 31/01/2019, đáo hạn ngày 31/01/2029) như phương án sử dụng trước đó.

Cổ phiếu POM vào diện cảnh báo, từ 19/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép Pomina vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/6/2026.

Sau đợt phát hành thêm, DIG còn 1.084,18 tỷ đồng chưa giải ngân

DIC Corp đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1.000:232, tương ứng cổ đông có 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

PHR sẽ phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thời gian dự kiến từ quý 2- quý 4/2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy