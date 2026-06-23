Thấy gì khi mức độ bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng “căng”?

Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.

Biểu đồ Dot Plot mới đây đã chỉ ra Fed có xu hướng nhiều hơn nghiêng về kịch bản tăng lãi suất so với cuộc họp tháng 3. Lãi suất chính sách dự phóng năm 2026 ở mức bình quân 3,8% tăng 40 điểm cơ bản (bps) so với dự phóng tháng 3.

Các dự báo kinh tế mới cho thấy 9 quan chức trong tổng 18 quan chức dự báo dự báo ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay, với 6 người dự báo ít nhất hai lần tăng lãi suất trong năm nay. 8 quan chức dự báo giữ nguyên lãi suất. Chỉ 1 quan chức dự báo có 1 đợt cắt giảm lãi suất.

Đặc biệt, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh không gửi dự báo cá nhân vào biểu đồ dot plot trong cuộc họp lần này và đề xuất bỏ biểu đồ dot plot.

Hệ quả ngay sau đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng vọt lên mức 4,18% tính đến 18/6 tăng 11,5bps so với tuần trước; +17,3bps so với tháng trước, +70,4bps so với năm trước, mức cao nhất hơn một năm qua, phản ánh kỳ vọng tăng lãi suất của Fed.

Chỉ số sức mạnh USD (DXY) tăng lên mức 100,9 tính đến 18/6, quanh vùng cao nhất trong một năm. Các nước chịu áp lực tỷ giá và lãi suất, trong bối cảnh Fed đang nghiêng về xu hướng tăng lãi suất trong năm nay và lạm phát cao.

Nhận định về dòng vốn ngoại bán ròng thị trường Việt Nam trong bối cảnh gần đây, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng mặc dù nỗ lực cải cách và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên, đà bán ròng của khối ngoại vẫn tiếp diễn dưới áp lực tỷ giá và lãi suất trong nước.

Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh Fed đang thiên về xu hướng diều hâu hơn và chính sách Fed có thể trở nên khó dự đoán hơn dưới thời Kevin Warsh, áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước có thể gia tăng trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang nỗ lực để giảm mặt bằng lãi suất hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10%, trong bối cảnh áp lực lạm phát cao và nhiều ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động tiền gửi. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp cũng được đưa ra nhằm ổn định tỷ giá và lãi suất trong nước.

Điểm chú ý mới đây nhất là Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như các chủ thể tham gia thị trường.

Những điểm mới nổi bật trong Dự thảo (sự khác biệt): Bổ sung "Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát" (Sandbox): Cung cấp một môi trường thử nghiệm hợp pháp cho việc ứng dụng công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới trong chứng khoán. Cơ chế này được giới hạn về không gian, thời gian, đối tượng và chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước

Thiết lập "Tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu": Đây là một thiết chế hoàn toàn mới lần đầu được đặt nền móng ở cấp Luật. Tổ chức này sẽ cam kết đơn phương, không hủy ngang về việc trả nợ thay cho tổ chức phát hành nếu họ không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Điểm này hoàn toàn khác với bảo lãnh phát hành chỉ cam kết phân phối chứng khoán ra thị trường.

Đánh giá tác động tới thị trường, theo Mirae Asset, việc Sửa Luật Chứng khoán sẽ tạo không gian pháp lý linh hoạt để phát triển công nghệ tài chính dưới sự giám sát, đồng thời hạn chế hoạt động tự phát ngoài khuôn khổ. Cơ chế bảo lãnh thanh toán trái phiếu đóng vai trò tiếp nhận rủi ro tín dụng, qua đó gia tăng sự tin cậy và bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Việc củng cố các tổ chức trung gian và hiện đại hóa hệ thống giúp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, thị trường minh bạch và đáp ứng các yêu cầu nâng hạng.

Tính đến tháng 06/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 400 tỷ USD. Ước tính dòng vốn của các quỹ đầu tư thụ động sẽ mô phỏng theo chỉ số, phân bỏ danh mục vào thị trường Việt Nam với tỷ trọng tương ứng.

Dòng vốn từ các quỹ thụ động đầu tư vào thị trường Việt Nam ước tính được đổ vào thêm khoảng 742 triệu USD bắt đầu từ ngày 21/09/2026.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn không đứng ngoài sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu nhưng điều thú vị là lần này, sự dịch chuyển đó đang tạo ra nhiều cơ hội hơn là rủi ro cho chúng ta.

Nhìn vào thực tế, khối ngoại đã có giai đoạn bán ròng kéo dài trên HOSE, đây là hiện tượng chung của các thị trường mới nổi cận biên khi USD mạnh và lãi suất Mỹ cao. Dòng vốn rút về các tài sản an toàn là phản xạ tự nhiên của nhà đầu tư tổ chức toàn cầu trong môi trường bất định.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, có một điểm đảo chiều rất quan trọng đang diễn ra. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Emerging Market theo lịch trình của FTSE Russell, bản chất dòng vốn ngoại vào Việt Nam sẽ thay đổi về chất, từ dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, nhạy cảm với biến động toàn cầu, sang dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số có tính ổn định cao hơn nhiều. Đây là sự khác biệt căn bản mà nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa nhận ra đầy đủ.

"Điều tôi muốn nhấn mạnh là thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình về cấu trúc, từ thị trường cận biên phụ thuộc tâm lý, sang thị trường mới nổi với nền tảng nhà đầu tư đa dạng và dòng vốn bền vững hơn.

Trong ngắn hạn sẽ vẫn có biến động khi thị trường toàn cầu rung lắc. Nhưng xu hướng trung và dài hạn, tôi tin rằng VN-Index đang trên hành trình tạo mặt bằng giá mới và những nhà đầu tư kiên nhẫn, có chiến lược rõ ràng sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ giai đoạn chuyển tiếp lịch sử này", ông Đạt nhấn mạnh.