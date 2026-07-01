Dự báo VN-Index vượt 2.000 điểm cuối năm 2026, thanh khoản bùng nổ nhờ giao dịch xuyên trưa

VnDirect kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ việc triển khai giao dịch xuyên trưa và Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng từ tháng 9/2026. Giá trị giao dịch bình quân năm 2026 tăng 16% so với năm 2025, lên mức 34 nghìn tỷ đồng/phiên.

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Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều thách thức đến từ những biến động của môi trường bên ngoài, song vẫn cho thấy khả năng chống chịu tích cực.

Trong cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026, VnDirect cho biết sẽ có nhiều cơ hội hơn cho thị trường khi các động lực hỗ trợ đang dần hội tụ.

Việc được FTSE Russell chính thức nâng hạng, cùng những cải cách về hạ tầng thị trường, sẽ góp phần củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn mới. Cùng với nền tảng vĩ mô ổn định và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, đây sẽ là động lực để thị trường bứt tốc trong nửa cuối năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở, VNDirect kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 2.014 điểm vào cuối năm 2026, tương ứng mức P/E mục tiêu 13,5 lần, thấp hơn khoảng 12% so với mức trung bình 10 năm nhằm phản ánh những rủi ro bất định từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Rủi ro xuất hiện nếu lạm phát, thể hiện qua Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE), tăng mạnh trong quý 3 - quý 4/2026, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc tăng lãi suất một lần trong năm.

Ở trong nước, lãi suất huy động và lãi suất cho vay duy trì ổn định trong nửa cuối năm 2026, tín dụng toàn hệ thống tăng 17%.

Dự phóng dựa trên kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ việc triển khai giao dịch xuyên trưa và Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng từ tháng 9/2026. Giá trị giao dịch bình quân năm 2026 tăng 16% so với năm 2025, lên mức 34 nghìn tỷ đồng/phiên.

Dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với mức tăng khoảng 21% so với cùng kỳ trong năm 2026. Theo đó, P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index ước khoảng 12,2 lần, trong khi P/E dự phóng của VN-Index nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup chỉ ở mức khoảng 10,1 lần, cho thấy dư địa tăng giá của thị trường vẫn còn tương đối hấp dẫn.

Trong dài hạn, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực cùng các động lực từ câu chuyện nâng hạng thị trường, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn dư địa để được tái định giá ở mức cao hơn trong những năm tới.

Về định giá, P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện đã giảm xuống 13,46 lần, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 17 lần ghi nhận vào đầu năm 2026 và dưới mức trung bình 10 năm là 15,3 lần. Sự cải thiện về định giá chủ yếu đến từ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 và quý 1/2026.

Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 11,2 lần.

Mặt bằng định giá của các nhóm ngành trên sàn HoSE hiện ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Theo đó, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành vẫn đang giao dịch thấp hơn mức P/E trung vị 10 năm gần nhất, phản ánh định giá chưa quá cao trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận dần cải thiện.

Trong khi đó, P/B của nhiều nhóm ngành đã quay trở lại vùng tiệm cận mức trung vị 10 năm, cho thấy thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng hồi phục vào giá cổ phiếu. Dù vậy, dư địa tái định giá vẫn còn khi đà tăng trưởng lợi nhuận được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì trong các quý còn lại của năm 2026.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, phản ánh những nỗ lực cải cách hạ tầng giao dịch và thanh toán nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Dù chưa được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ rà soát năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể của Việt Nam liên quan đến cơ chế non-prefunding, mô hình global broker và lộ trình triển khai CCP.

VnDirect cho rằng Việt Nam có nhiều khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ rà soát tháng 6/2027, khi hệ thống CCP dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2027 và các cải cách hiện tại có thêm thời gian để chứng minh tính hiệu quả và ổn định. Trong kịch bản lạc quan, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào kỳ đánh giá tháng 6/2028; trong khi kịch bản cơ sở là kỳ đánh giá tháng 6/2029.