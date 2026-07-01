Đà tăng áp đảo, ngân hàng, dầu khí dẫn sóng

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,5% (+9,33 điểm) do ảnh hưởng của VIC giảm 0,41%, VHM giảm 1,65%. Hai cổ phiếu này lấy đi gần 4 điểm của chỉ số. Rổ VN30 tốt hơn, tăng 0,84% với 20 mã tăng/9 mã giảm. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí mạnh nhất rổ blue-chips này.
Dẫn đầu là BSR tăng 5,18%, tiếp đến là VPB tăng 2,96%, HDB tăng 2,9%, TCB tăng 2,69%, PLX tăng 2,03%, MBB tăng 1,79%, BID tăng 1,53%, CTG tăng 1,33%, VIB tăng 1,21%, GAS tăng 1,03%. Lọt vào nhóm mạnh nhất cũng có FPT tăng 2,28%, MWG tăng 1,41%.
Thanh khoản rổ VN30 tăng 56% so với sáng hôm qua, đạt 4.664 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên sáng trở lại đây. Trừ VHM và VIC, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất của nhóm này đều tăng giá với cổ phiếu dẫn đầu cũng là một mã ngân hàng: VPB khớp 516,6 tỷ đồng. Thống kê cũng cho thấy diễn biến giá của cổ phiếu trong rổ VN30 tăng dần theo thời gian. 13 mã chốt tăng vượt 1% so với tham chiếu và 17 mã có biên độ tăng vượt 1% kể từ giá thấp nhất.
Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng, dầu khí đã hỗ trợ tâm lý khá tích cực khi nhìn vào sự thay đổi của độ rộng trong phiên. Lúc 9h30 sàn HoSE có 119 mã tăng/105 mã giảm nhưng cuối phiên là 176 mã tăng/132 mã giảm. Toàn sàn có 78 mã đang chốt tăng từ 1% trở lên nhưng so với giá thấp nhất, tới 109 mã đạt mức tương tự. Nói cách khác, quá trình lên giá dần trong phiên không chỉ thay đổi độ rộng mà còn thay đổi cả biên độ.
Một điều khá bất ngờ là cổ phiếu ngoài rổ VN30 có thanh khoản giảm mạnh. Rổ blue-chips chiếm khoảng 70% giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE trong phiên sáng, mức tăng tuyệt đối là 1.670 tỷ đồng. Trong khi đó HoSE tăng thanh khoản chung chỉ hơn 14%, tương đương 839 tỷ.
Dù thanh khoản xuống thấp nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có diễn biến giá tích cực theo thời gian, xác nhận áp lực bán không lớn. NVL là cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30 đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng và có mức tăng giá quá 1%. Cổ phiếu này tăng dần trong phiên với biên độ tới 2,42% so với giá thấp nhất, là ví dụ tiêu biểu cho dòng tiền nâng dần giá lên. PVD tăng 2,29%, HCM tăng 2,94%, VCI tăng 1,85%, MCH tăng 5%, TCX tăng 1,35%, PVT tăng 1,76%, ORS tăng 1,11%... là các cổ phiếu tầm trung có thanh khoản tốt nhất.
Ở phía giảm giá, biên độ giảm mạnh nhất chủ yếu do cổ phiếu không có sức mua khi áp lực bán chung nhỏ. VHM là mã duy nhất giao dịch lớn với 225,6 tỷ đồng thanh khoản. Tuy toàn sàn HoSE vẫn có 51 cổ phiếu ghi nhận giảm trên 1% nhưng chỉ 18 mã khớp được từ 1 tỷ đồng trở lên, trong đó 6 mã khớp trên 10 tỷ. Vài cổ phiếu đáng chú ý ngoài VHM là GEE giảm 1,3% với 55,1 tỷ; PC1 giảm 2,6% với 44,9 tỷ; VPL giảm 2% với 26,6 tỷ; HAG giảm 1,31% với 15,8 tỷ; PET giảm 2,51% với 12,4 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm đột ngột 42% quy mô bán ra so với sáng hôm qua và vị thế ròng trên HoSE là +4,6 tỷ đồng. Hầu hết các giao dịch lớn chỉ tập trung vào vài cổ phiếu. Phía bán ròng là VHM -71,3 tỷ, VNM -36,9 tỷ, HPG -25,6 tỷ. Phía mua ròng có HDB +63,5 tỷ, VPB +45,7 tỷ, MCH +24,3 tỷ, FPT +22,9 tỷ, MBB +22,2 tỷ và BID +20,1 tỷ.
Việc VN-Index tăng yếu sáng nay không phải vấn đề chính, mà là khả năng xoay trụ lẫn duy trì độ phân hóa tích cực ở cổ phiếu. Ảnh hưởng từ VIC, VHM không bất ngờ nên nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn giao dịch ở các cổ phiếu khác. Quá trình ép cung đã không còn mạnh nên dòng tiền chỉ tăng nhẹ cũng có thể thay đổi giá.
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