Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hai kịch bản mới cho lạm phát năm 2026 dựa trên triển vọng giá dầu

Thu Minh

03/06/2026, 18:55

Trong kịch bản cơ sở (70%), giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 90–95 USD/thùng. Dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% của Chính phủ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2026 tăng 0,29% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ.

Chứng khoán KBSV đánh giá giá xăng dầu tăng cao là tác nhân chính lan tỏa áp lực tăng giá sang các nhóm hàng hóa khác, qua đó đẩy mặt bằng CPI chung đi lên. Tuy nhiên, các biện pháp bình ổn giá của Chính phủ đã phát huy hiệu quả nhất định.

Đến tháng 6/2026, giá xăng RON 95-III (24.150 đồng/lít) và dầu diesel (DO) (27.650 đồng/lít) lần lượt giảm 20% và 38% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 3. Diễn biến này góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, từ đó hạn chế rủi ro lạm phát trong những tháng cuối năm.

Cập nhật về chiến sự tại khu vực Trung Đông, trước đó ngày 28/05/2026, Mỹ và Iran được ghi nhận đã đạt được một biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding - MOU) nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, đây chưa phải là thỏa thuận ngừng bắn chính thức và vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng từ phía Mỹ.

Diễn biến này đã giúp giá dầu Brent hạ nhiệt về vùng 90–97 USD/thùng, giảm khoảng 15% so với vùng đỉnh thiết lập vào đầu tháng 5.

Mặc dù tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại, cả Mỹ và Iran đều đang chịu áp lực lớn để hạ nhiệt căng thẳng. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu, giảm áp lực lạm phát và hạn chế rủi ro chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Về phía Iran, áp lực kinh tế đang ngày càng gia tăng khi lạm phát vượt 60%, đồng Rial giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu dầu mỏ bị thu hẹp đáng kể do các lệnh trừng phạt, phong tỏa và gián đoạn vận tải biển.

Do đó, trong kịch bản cơ sở, KBSV kỳ vọng cả hai bên đều có động lực để tiến tới một thỏa thuận giảm căng thẳng mang tính dài hạn, nhiều khả năng dưới hình thức tiếp tục gia hạn ngừng bắn và từng bước mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, KBSV tiếp tục duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động trong vùng 90–95 USD/thùng.

Trong kịch bản cơ sở (70%), giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 90–95 USD/thùng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% của Chính phủ. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn nằm trong vùng chấp nhận được và chưa tạo áp lực đáng kể lên ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó vẫn để lại dư địa cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Trong kịch bản tiêu cực (30%), với giả định giá dầu Brent bình quân năm 2026 ở mức 100–110 USD/thùng, chúng tôi dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam sẽ ở mức 5,4%. Mức lạm phát này có thể tạo áp lực lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô và làm thu hẹp đáng kể dư địa điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2026.

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

12:48, 03/06/2026

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

11:30, 03/06/2026

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Cập nhật mới nhất về triển vọng hai cổ phiếu PC1 và DGC

10:27, 03/06/2026

Cập nhật mới nhất về triển vọng hai cổ phiếu PC1 và DGC

Từ khóa:

CPI tháng 5/2026 đàm phán ngừng bắn dự báo lạm phát 2026 giá dầu Brent giá xăng dầu Iran kinh tế vĩ mô lạm phát Việt Nam Mỹ tổng thống Donald Trump

Đọc thêm

Tháng 5, Chỉ số UPCoM-Index giảm nhưng thanh khoản tăng

Tháng 5, Chỉ số UPCoM-Index giảm nhưng thanh khoản tăng

Tháng 5/2026, khối lượng giao dịch bình quân trên UPCoM đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng trước.

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga đang tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế nước này...

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên.

Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Vụ phát hành này đánh dấu lần đầu tiên Alphabet phát hành cổ phiếu trong hơn 2 thập kỷ và cũng là một trong những đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Trong bối cảnh AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh đang tạo ra làn sóng nâng cấp thiết bị công nghệ, Điện Máy Xanh vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với định giá ước tính lên đến hàng tỷ USD, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng dư địa tăng trưởng từ mảng kinh doanh dịch vụ, thương mại điện tử đến phát triển ra thị trường quốc tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Thế giới

2

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Thế giới

3

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Đầu tư

4

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

5

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy