Cảnh giác trước bẫy lừa đảo khi thực hiện đồng bộ số định danh với mã số bảo hiểm

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin yêu cầu cung cấp dữ liệu với lý do đồng bộ số định danh cá nhân/căn cước công dân, chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội…, người dân cần kiểm tra kỹ, không vội vàng thực hiện theo hướng dẫn khi chưa xác minh…

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: Nhật Dương.

Thực hiện chủ trương về sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội.

Việc dữ liệu được rà soát, chuẩn hóa và xác thực chính xác sẽ góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, thuận lợi, hạn chế phát sinh vướng mắc. Đồng thời, tạo nền tảng để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm xã hội ngày càng thuận tiện hơn.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội tính đến ngày 17/8/2026, toàn thành phố còn 26.540 người tham gia chưa được đồng bộ số định danh cá nhân/căn cước công dân, và xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, có 18.357 người chưa xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 8.183 người chưa có căn cước công dân.

Do đó, các đơn vị sử dụng lao động, người đang tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được yêu cầu chủ động rà soát thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân/căn cước công dân...).

Đồng thời, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia để kiểm tra dữ liệu người tham gia chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân, hoặc chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp cơ quan Công an, chính quyền địa phương, để xác minh cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân đối với các trường hợp chưa có số trong cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm xã hội, hoặc chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị sử dụng lao động cần chủ động phối hợp cung cấp, rà soát dữ liệu, hướng dẫn người lao động kiểm tra thông tin cá nhân và kịp thời phản ánh những trường hợp dữ liệu chưa chính xác.

Việc chủ động phối hợp ngay từ cơ sở sẽ giúp hạn chế tình trạng thông tin sai lệch, thiếu dữ liệu hoặc chưa được xác thực. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi theo kế hoạch.

Đặc biệt, người lao động không nên phó mặc hoàn toàn việc rà soát dữ liệu cho đơn vị. Mỗi cá nhân cần chủ động kiểm tra thông tin của mình và phối hợp khi có yêu cầu xác minh, cập nhật. Đây cũng là cách để bảo vệ quyền lợi của chính mình trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng lưu ý, khi thông tin về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội được triển khai rộng rãi, các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự quan tâm của người dân, người lao động để giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động hoặc cán bộ thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Vì vậy, người tham gia cần nắm rõ thông tin, thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu thông qua các kênh chính thức. Đồng thời, cảnh giác trước những yêu cầu bất thường liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã xác thực hoặc các khoản phí không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin yêu cầu cung cấp dữ liệu với lý do đồng bộ số định danh cá nhân/căn cước công dân, chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội…, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, không vội vàng thực hiện theo hướng dẫn khi chưa xác minh.

Trường hợp có nghi vấn hoặc phát sinh vướng mắc, cần liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn, tránh để kẻ xấu lợi dụng quá trình chuyển đổi số để chiếm đoạt thông tin hoặc tài sản.

Để phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý các phản ánh, vướng mắc phát sinh trong thực hiện.