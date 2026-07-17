Đồng Nai: Phát hiện mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu hài cốt để giám định danh tính

Ngày 16/7, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật, gồm một khẩu súng AK, sáu cây bút (gồm một bút mực, bốn bút bi và một bút chì), hai bình tông, bốn đôi dép, bốn chiếc răng, một đoạn dây đai lưng cùng nhiều hiện vật khác. Ảnh: TTXVN.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, chỉ sau 2 ngày triển khai tìm kiếm, Đội K72 đã phát hiện một phần mộ tập thể tại khu đất trống ở xã Minh Đức.

Trước đó, năm 2025, đơn vị từng tổ chức tìm kiếm tại khu vực lân cận, cách vị trí phát hiện lần này khoảng 50m, song chỉ thu được một số hiện vật mà chưa phát hiện dấu hiệu hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật, gồm một khẩu súng AK, sáu cây bút (gồm một bút mực, bốn bút bi và một bút chì), hai bình tông, bốn đôi dép, bốn chiếc răng, một đoạn dây đai lưng cùng nhiều hiện vật khác.

Đáng chú ý, trong số các di vật có một chiếc bút mực được khắc chữ, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính các liệt sĩ. Hiện Đội K72 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thu thập, giám định các di vật và hài cốt để xác định số lượng cũng như danh tính các liệt sĩ theo quy định.

Tại Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 15.222 mộ liệt sĩ. Trong đó, 9.304 mộ đã đầy đủ thông tin, 1.784 mộ có một phần thông tin và 4.124 mộ chưa xác định được thông tin.

Qua rà soát, đơn vị xác định có 4.019 mộ cần lấy mẫu giám định ADN, quyết tâm hoàn thành công tác này trước ngày 31/10/2026.

Các thành viên Đội K51 Đắk Lắk và các lực lượng cẩn thận đào từng lớp đất để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: TTXVN.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ, tiến hành khai quật 417 mộ, thu được 138 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN. Song song với đó, Đội K51 đã xác minh và quy tập thành công 6 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình triển khai thực tế gặp không ít khó khăn. Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ đang chủ yếu sử dụng thiết bị điện thoại cá nhân của cán bộ nên còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình số hóa thông tin liệt sĩ tìm kiếm quy tập tại Campuchia và trong nước…

Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm bảo đảm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và thiết bị phục vụ số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực vào cuộc, tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với 28 nghĩa trang liệt sĩ còn lại.

Để đảm bảo tiến độ, đúng quy trình lấy mẫu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tham mưu Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đôn đốc các xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ chưa triển khai lấy mẫu xây dựng kế hoạch chi tiết và thành lập các đội lấy mẫu cùng các tổ, bộ phận phục vụ công tác này.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai lấy mẫu đồng loạt, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu theo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Tăng cường khảo sát thực địa, xác minh và xử lý kịp thời các nguồn tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm việc quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện khoa học, chính xác, hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.