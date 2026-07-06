Giá năng lượng sạch ở Mỹ sắp tăng mạnh

Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Các công ty ở Mỹ đang đối mặt khả năng giá năng lượng sạch ở nước này tăng mạnh khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng chính sách tín dụng thuế đối với năng lượng tái tạo, đúng vào lúc các trung tâm dữ liệu ra sức giành giật nguồn cung điện sẵn có.

Theo một cuộc khảo sát với sự tham gia của các nhà phát triển điện mặt trời và điện gió do nền tảng thị trường năng lượng sạch LevelTen Energy thực hiện, giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120% một khi Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) với các khoản trợ cấp hào phóng cho các dự án điện gió và điện mặt trời ở nước này hết hiệu lực. Chẳng hạn, ở Texas, giá điện sạch theo PPA sẽ tăng mạnh từ mức 55 USD/megawatt giờ lên 121 USD/megawatt giờ.

Theo đạo luật “to lớn, đẹp đẽ” (OBBBA) của Tổng thống Trump, các dự án năng lượng tái tạo được khởi công sau ngày 4/7 năm nay sẽ không còn được hưởng ưu đãi thuế có từ thời Tổng thống Joe Biden - ưu đãi lên tới 30% chi phí phát triển của một dự án như vậy.

Ưu đãi thuế đó đã giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các dự án năng lượng tái tạo ở Mỹ. Theo số liệu của công ty Wood Mackenzie, công suất điện mặt trời ở Mỹ đã tăng gần như gấp đôi trong thời gian từ năm 20222-2025, từ 141 gigawatt lên 279 gigawatt. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đang được dự báo sẽ giảm tốc đáng kể, và giá điện sạch theo PPA được cho là sẽ tăng vọt, mang lại lợi thế cho các nhà phát triển năng lượng tái tạo trong các cuộc đàm phán.

“Xét cho cùng, số dự án năng lượng sạch đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp trên thị trường là một con số cố định. Khi những doanh nghiệp đó không còn được hưởng trợ cấp, thì cũng chẳng còn doanh nghiệp nào khác được hưởng trợ cấp”, báo cáo của LevelTen nhấn mạnh.

Khả năng tăng giá điện sạch ở Mỹ xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ở nước này tăng cao, khi các công ty công nghệ lớn dấn thân vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), bên cạnh việc các thiết bị gia dụng và phương tiện giao thông được điện khí hóa mạnh mẽ.

Theo dữ liệu của BloombergNEF, Meta và Google là hai đơn vị mua năng lượng tái tạo theo hợp đồng lớn nhất thế giới trong năm 2026. Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ dự báo nhu cầu điện của Mỹ sẽ tăng 25-50% trong thời gian từ nay đến năm 2050.

Các đơn vị tiêu thụ năng lượng lớn như nhà máy, nhà bán lẻ và trung tâm dữ liệu thường ký kết các thỏa thuận mua bán điện sạch để đạt được mục tiêu bền vững. Thông qua các PPA, các đơn vị này đối ứng lượng điện tiêu thụ từ lưới điện hoặc từ nguồn tại chỗ - có thể được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch - với nguồn điện tái tạo được sản xuất ở nơi khác.

Còn đối với các nhà phát triển năng lượng sạch, các PPA giúp họ đảm bảo đầu ra cho nguồn năng lượng, mang lại sự an tâm cần thiết để họ huy động vốn và triển khai các dự án mới.

Quan điểm không ủng hộ năng lượng tái tạo của chính quyền ông Trump cùng sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu điện năng tại Mỹ đã khiến các doanh nghiệp ít chú trọng hơn đến các yếu tố môi trường so với những năm trước. Microsoft được cho đang cân nhắc từ bỏ mục tiêu đến năm 2030 sẽ cân bằng lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực - tức là mỗi giờ sử dụng điện đều phải được đáp ứng bằng nguồn điện sạch được sản xuất ngay trong cùng khung giờ đó.

Google cũng cảnh báo rằng việc đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của công ty này đang trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi họ đã ký kết số lượng thỏa thuận năng lượng sạch nhiều kỷ lục trong năm 2025.

Tuy nhiên, các mục tiêu về khí hậu về cơ bản vẫn được duy trì, do các doanh nghiệp Mỹ nhận thức được rằng một số khách hàng vẫn mong muốn thấy họ cắt giảm dấu ấn carbon.

"Nhu cầu đối với các thỏa thuận mua bán điện sạch PPA sẽ tiếp tục duy trì. Các tập đoàn toàn cầu cần phải tính đến những diễn biến trên phạm vi thế giới, chứ không chỉ riêng tại Mỹ", ông Don Leavens, chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội Các nhà sản xuất thiết bị điện Quốc gia Mỹ, nói với tờ báo Financial Times.