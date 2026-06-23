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Lời cảm ơn của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times

T Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times

Ban Biên tập và tập thể những người làm báo tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu, sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times, sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc...

Lời cảm ơn của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times đã vinh dự được đón nhận những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp... động viên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times. Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ban Biên tập và tập thể những người làm báo tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu, sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times, sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc.

Với phương châm “Sáng tạo Phát triển”, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Tạp chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, xứng đáng là tạp chí hàng đầu về kinh tế với một quan điểm nhất quán được duy trì: Nhìn Chân thực – Nghĩ Tích cực – Giải pháp Hữu ích.

Kính chúc tất cả quý bạn đọc cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

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Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026)

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