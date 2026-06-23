Lời cảm ơn của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times đã vinh dự được đón nhận những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp... động viên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times. Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ban Biên tập và tập thể những người làm báo tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu, sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times, sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc.
Với phương châm “Sáng tạo Phát triển”, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Tạp chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, xứng đáng là tạp chí hàng đầu về kinh tế với một quan điểm nhất quán được duy trì: Nhìn Chân thực – Nghĩ Tích cực – Giải pháp Hữu ích.
Kính chúc tất cả quý bạn đọc cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát tiêu chí, làm rõ sự cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường.
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Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
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