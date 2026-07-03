Phản ứng tiêu cực bất ngờ trước tin tốt, thị trường đồng loạt giảm

Mức tăng kỷ lục của GDP quý 2/2026 xuất hiện trong giờ giao dịch, CPI tháng 6 cũng đã hạ nhiệt… không giúp thị trường khởi sắc hơn. Càng về cuối phiên áp lực bán hạ giá càng tăng khiến cổ phiếu giảm la liệt.

Tuy các cổ phiếu trụ không quá yếu nhưng thị trường giảm giá trên diện rộng.

VN-Index chốt phiên sáng mất 0,39% tương đương -7,26 điểm. VIC giảm 0,05% không tác động nhiều, chưa kể VHM tăng 0,73% đủ sức bù lại. Áp lực điểm số đến từ nhiều blue-chips khác, cộng với số lượng lớn cổ phiếu vừa và nhỏ giảm sâu.

VN30-Index cũng đang giảm 0,5% với 6 mã tăng/23 mã giảm, trong đó 5 mã giảm quá 1%. Dẫn đầu là LPB giảm 2,11%, MWG giảm 1,51%, TCB giảm 1,48%, GVR giảm 1,21%, GAS giảm 1,16%. Phía tăng mạnh nhất là VHM cũng chỉ +0,73%, BSR tăng 0,4%.

Có thể thấy nhóm blue-chips đang khá đuối, dù biên độ giảm không quá mạnh. Vấn đề là đa số cổ phiếu đang trong đà rơi, thống kê tới 16 cổ phiếu đã trượt giảm quá 1% so với giá cao nhất đầu ngày. Thanh khoản rổ VN30 tăng 13% so với sáng hôm qua và giá đảo chiều từ xanh thành đỏ xác nhận áp lực bán hạ giá mạnh dần lên.

Ngoài blue-chips, tín hiệu xấu đến từ số đông: VN-Index đạt đỉnh lúc 9h45, tăng 0,35% so với tham chiếu nhưng độ rộng chỉ là 77 mã tăng/139 mã giảm. Đến 11h độ rộng còn 77 mã tăng/206 mã giảm và kết phiên là 68 mã tăng/222 mã giảm. Diễn biến này cũng xác nhận trạng thái trượt giảm giá xuất hiện trên diện rộng chứ không chỉ bó hẹp ở blue-chips.

Nếu kết nối với mạch thông tin vĩ mô 6 tháng đầu năm 2026, thị trường gần như không có phản ứng mạnh mẽ rõ rệt, thậm chí sau đó còn phản ứng ngược. GDP quý 2/2026 tăng kỷ lục (so với các quý 2 hàng năm) tới 8,39% và 6 tháng tăng 8,18%. CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng 5/2026 và tăng 4,69% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu giảm là nguyên nhân giúp CPI giảm. Điều này phù hợp với kỳ vọng của thị trường về lạm phát sẽ hạ nhiệt dần.

Những yếu tố này lẽ ra có thể hỗ trợ tâm lý giao dịch tích cực hơn, nhưng việc sức ép bán ra lại tăng dần cho thấy thị trường đang có suy nghĩ khác. Cũng có thể sức mua quá yếu nên giá cổ phiếu mất lực đỡ. Dù vậy với độ rộng áp đảo hoàn toàn từ phía giảm, phiên sáng nay vẫn trong trạng thái giao dịch tiêu cực.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tới 101 cổ phiếu trong VN-Index đang giảm quá 1% so với tham chiếu, chiếm 30% số mã có giao dịch. Nếu tính biên độ trượt giảm, tới 40,9% số cổ phiếu đã giảm quá 1% so với giá cao nhất đầu phiên. Điều này tạo xác suất thua lỗ cao cho nhà đầu tư, không chỉ với những người nắm giữ mà cả những người lỡ mua vào sớm trong phiên.

Hiệu ứng thiếu cầu vẫn lộ rõ ở nhóm giảm giá sâu nhất, chỉ có 27 mã/101 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. TCB giảm 1,48%, GEX giảm 2,1%, MWG giảm 1,51%, DXG giảm 2,02% là 4 cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Thậm chí toàn bộ 101 cổ phiếu nói trên cũng chỉ chiếm 28,2% giá trị khớp lệnh HoSE. Nếu không tính 4 cổ phiếu thanh khoản cao nhất, nhóm còn lại chiếm 15,1% sàn.

PNJ là trường hợp cá biệt khi mức thanh khoản tương đối nhỏ (xấp xỉ 57 tỷ đồng) là do “trắng bên mua”. Thông tin bất lợi liên quan đến doanh nghiệp khiến nhà đầu tư bán đổ bán tháo cổ phiếu. Hiện PNJ đang dư bán giá sàn tới gần 11,3 triệu đơn vị.

Với đa số cổ phiếu còn lại, giá giảm sâu trên nền thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang khá mong manh và mức giá ở một thời điểm kém ổn định. Những cổ phiếu chỉ khớp vài triệu tới vài trăm triệu đồng thanh khoản thì độ tin cậy về giá không cao.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã tăng gần gấp đôi quy mô bán ra trên HoSE so với sáng hôm qua, đạt 1.163 tỷ đồng. Vị thế ròng ghi nhận -691,7 tỷ. Tuy vậy các giao dịch khá dàn trải và không có mã nào đột biến. Xả ròng lớn nhất đang là TCB -77,7 tỷ, GEX -54,1 tỷ, MWG -39,6 tỷ, MSN -39,4 tỷ, MBB -39,3 tỷ, CTG -37,7 tỷ, ACB -32,9 tỷ, GAS -31,7 tỷ, BID -30,8 tỷ, VNM -30,1 tỷ. Phía mua ròng chỉ có MCH +29,6 tỷ và FPT +22 tỷ là đáng kể.