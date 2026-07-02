Dynam Capital: Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được thị trường định giá rẻ

Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.

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Dynam Capital Limited vừa công bố hiệu suất hoạt động của quỹ Vietnam Holding trong tháng 5 vừa qua với một số nội dung đáng chú ý.

Theo đại diện quỹ, tháng 5 là một tháng phản ánh rõ nét thời đại mà chúng ta đang sống. Chiến tranh và những hỗn loạn địa chính trị trên khắp thế giới tiếp tục trở thành chủ đề quan tâm chính của đầu tư; giá dầu duy trì biến động mạnh; lạm phát cho thấy khó kiểm soát hơn so với kỳ vọng của nhiều người; và những câu hỏi liên quan đến thương mại và tăng trưởng toàn cầu vẫn còn nguyên.

Tuy nhiên, đằng sau tất cả những biến động đó, Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng tốt và tiến về phía trước. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 7,8% trong quý 1/2026 và được kỳ vọng duy trì trong khoảng 7,5%-8% trong quý 2.

Doanh số bán lẻ tăng 11,8% trong tháng 5 và tăng 11,2% tính từ đầu năm đến nay - một tốc độ tiếp tục gây ấn tượng tích cực trong bối cảnh môi trường toàn cầu đầy thách thức.

Xuất khẩu tăng 19,5% trong năm tháng đầu năm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và giải ngân lần lượt đạt 24,8 tỷ USD và 9,8 tỷ USD tính đến hết tháng 5, tăng khoảng 34,9% và 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất phục hồi mạnh mẽ khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng lên 52,8 điểm trong tháng 5.

Những con số này cho thấy một nền kinh tế đang vận hành hiệu quả trên hầu hết các động lực tăng trưởng bất chấp những biến động của môi trường toàn cầu.

Mặc dù vậy, lạm phát đang là yếu tố cần theo dõi. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng lên 5,6% trong tháng 5, chủ yếu do giá dầu thô ở mức cao do ảnh hưởng từ căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Lãi suất cũng vẫn duy trì ở mức cao khi Chính phủ tiếp tục theo đuổi lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, nhưng triển vọng đang ngày càng rõ ràng hơn.

Quỹ này dự báo lạm phát sẽ giảm xuống còn 4,5% vào cuối năm và lãi suất sẽ bắt đầu bình thường hóa trong những tháng còn lại của năm. "Những áp lực này chỉ mang tính tạm thời và có thể kiểm soát được, thay vì là những vấn đề mang tính cơ cấu", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Câu chuyện thương mại mang lại một góc nhìn hữu ích. Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại 13,8 tỷ USD trong năm tháng đầu năm 2026. Trước khi các nhà đầu tư lo ngại, cần hiểu rõ điều gì đang thúc đẩy con số này: máy móc, linh kiện điện tử và hoạt động bổ sung hàng tồn kho sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nói cách khác, đây là những yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất. Tăng trưởng nhập khẩu 30,8% so với cùng kỳ năm trước phản ánh việc các nhà sản xuất đang mở rộng công suất và chuẩn bị hàng hóa cho nửa cuối năm. Đây là một mô hình đã từng xuất hiện tại Việt Nam trước đây - bởi khi các nhà sản xuất nhập khẩu máy móc và linh kiện, họ thường đang xây dựng năng lực cho sản xuất trong tương lai.

Động lực của ngành du lịch cũng đáng được quan tâm. Việt Nam đang tái định vị mình không còn đơn thuần là một điểm đến giá rẻ, mà là một thị trường du lịch quy mô lớn theo đúng nghĩa. Lượng khách du lịch dự kiến đạt 25 triệu lượt trong cả năm, đóng góp đáng kể cho tiêu dùng, việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Khi lĩnh vực này phát triển, nó tạo ra các hiệu ứng lan tỏa trên toàn bộ nền kinh tế. Đây không chỉ là một điểm nhấn bổ sung trong câu chuyện tiêu dùng đầy ấn tượng của Việt Nam, mà còn giúp bù đắp những tác động tiêu cực của lạm phát gia tăng.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh hơn trong tháng 5. Chỉ số VN All-Share giảm nhẹ; diễn biến của thị trường vẫn tập trung vào một số ít cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, nổi bật nhất là Vingroup (VIC), cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh kỳ vọng cao của các nhà đầu tư cá nhân.

Quỹ lý giải việc phân bổ tỷ trọng thấp hơn vào VIC do lo ngại những lo ngại về định giá, sự phức tạp của mô hình tập đoàn và mức độ rõ ràng trong việc triển khai các dự án - vẫn không thay đổi, dù điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả tương đối trong tháng 5.

Trong tháng, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu của Quỹ giảm 1,9%; tính từ đầu năm đến nay, hiệu suất quỹ giảm 5,4% trong khi chỉ số tham chiếu gần như đi ngang.

Ngân hàng vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, với các khoản đầu tư vào VPB và ACB mang lại mức sinh lời tích cực, bù đắp phần nào sự sụt giảm của MBB và một số cổ phiếu khác.

Mặc dù triển vọng lợi nhuận rõ ràng, bảng cân đối tài sản vững mạnh và được hỗ trợ bởi các động lực tăng trưởng mang tính cơ cấu, một số khoản đầu tư cốt lõi của quỹ vẫn giảm giá trong tháng và đang được giao dịch ở mức định giá thấp trong lịch sử, thiếu vắng chất xúc tác rõ ràng, đồng thời chịu áp lực từ dòng vốn rút khỏi các thị trường mới nổi (ngoại trừ TSMC và một số trường hợp tương tự).

Việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam vào tháng 9 chính là một chất xúc tác cho thị trường . Đây là dấu mốc cho thấy thành quả của nhiều năm cải cách hiệu quả về thể chế và quản lý, đồng thời mở ra cơ hội đón nhận các dòng vốn mới.

Khi dòng vốn thụ động gia tăng, động lực của thị trường sẽ thay đổi. Danh mục của quỹ nhiều khả năng ưu tiên các doanh nghiệp có chất lượng, thanh khoản và quy mô lớn.

"Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng và sức chống chịu vượt xa kỳ vọng của phần lớn mọi người, nhờ khu vực kinh tế tư nhân năng động, tinh thần sẵn sàng cải cách và khả năng thu hút cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài. Những lợi thế mang tính cấu trúc này vẫn còn nguyên vẹn. Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn đây là thời điểm mà việc định vị danh mục một cách kỷ luật mang lại thành quả xứng đáng", Dynam Capital Limited nhấn mạnh.