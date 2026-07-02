Cá nhân "thoát hàng", bán ròng gần 1.300 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân phiên hôm qua bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.

Sự vắng bóng của lực kéo quen thuộc từ nhóm Vingroup lại đang vô tình trở thành phép thử quan trọng đối với sức khỏe nội tại của thị trường. Kết quả cho thấy bức tranh tích cực hơn kỳ vọng khi VN-Index chỉ tăng 7,20 điểm lên 1.867,21 điểm nhưng độ rộng rất đẹp với 195 mã tăng so với 121 mã giảm, phản ánh dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa rộng thay vì phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ đơn lẻ.

Ngoại trừ nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu điện và đầu tư công điều chỉnh, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận số mã tăng áp đảo. Động lực dẫn dắt thị trường thuộc về ngân hàng khi triển vọng kết quả kinh doanh quý II/2026 được kỳ vọng tích cực hơn.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB, CTG đồng loạt tăng trung bình trên 1%, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân gồm MBB, TCB, VPB thậm chí tăng trung bình hơn 2%, qua đó củng cố vai trò trụ cột của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản cải thiện, với hàng loạt mã như SSI, VIX, VCI, SHS, VND đồng loạt phủ sắc xanh. Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi cổ phiếu chứng khoán thường phản ánh kỳ vọng sớm về chu kỳ vận động mới của dòng tiền trên thị trường.

Ở nhóm năng lượng, dầu khí tiếp tục bùng nổ nhờ triển vọng lợi nhuận quý I dự phóng tăng mạnh khi giá dầu duy trì ở vùng cao trong quý II dưới tác động của căng thẳng tại Trung Đông. BSR nổi bật với mức tăng 5,28%.

Trong khi đó, công nghệ thông tin và bán lẻ ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ, với FPT tăng gần 4%, MWG tăng 2,43% và MCH tăng tới 5%, cho thấy dòng tiền đang tìm đến các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,32%, VHM giảm 2,04% và VPL giảm 1,78%, riêng ba cổ phiếu này đã lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index. Điều đó càng nhấn mạnh thực tế rằng nếu không có áp lực từ nhóm Vin, chỉ số chung hoàn toàn có thể ghi nhận một phiên bứt phá mạnh hơn.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì dưới 19.000 tỷ đồng, tương đương phiên trước, nhưng trong bối cảnh mặt bằng giá đang hồi phục, đây lại là tín hiệu tích cực khi lượng cổ phiếu giá thấp không bị bán ra ồ ạt.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng 131,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 26,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: HDB, MCH, FPT, VIC, VPB, MBB, PVD, VCB, VCK, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, HPG, VNM, STB, GMD, TCX, DGW, VIB, POW.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, VHM, HPG, STB, CTG, VIB, GEX, MSN, VNM, MSB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ thông tin, Bán lẻ. Top bán ròng có: FPT, HDB, VPB, MCH, MWG, VJC, VCB, SSI, PVD.

Tự doanh mua ròng 298,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 146,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: MWG, FPT, BSR, PVT, MBB, MCH, HPG, TCB, VPB, GAS.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HDB, SSI, VIB, CTG, GEX, MSN, SHB, KBC, VIC, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 635,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 208,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng có: SHB, MWG, MBB, CTG, HPG, HCM, VIC, MSB, MSN, VND.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ thông tin. Top mua ròng có: FPT, VJC, VPB, HDB, SSI, VHM, ACB, NVL, VNM, GMD.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 4.506,1 tỷ đồng, giảm 25,1%, chiếm 24,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HCM với hơn 23,1 triệu cổ phiếu, tương đương 640,2 tỷ đồng; cổ phiếu SSB với 28,2 triệu cổ phiếu, tương đương 459,7 tỷ đồng; và cổ phiếu VJC với hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 367,4 tỷ đồng, đều được trao tay bởi cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận cũng xuất hiện ở MCH với 315,2 tỷ đồng và VHM với 203 tỷ đồng, được tổ chức trong nước mua từ cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, Phần mềm, Vận tải thủy, Khai khoáng; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.