Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Cá nhân "thoát hàng", bán ròng gần 1.300 tỷ

T Thu Minh

Nhà đầu tư cá nhân phiên hôm qua bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.

Cá nhân "thoát hàng", bán ròng gần 1.300 tỷ

Sự vắng bóng của lực kéo quen thuộc từ nhóm Vingroup lại đang vô tình trở thành phép thử quan trọng đối với sức khỏe nội tại của thị trường. Kết quả cho thấy bức tranh tích cực hơn kỳ vọng khi VN-Index chỉ tăng 7,20 điểm lên 1.867,21 điểm nhưng độ rộng rất đẹp với 195 mã tăng so với 121 mã giảm, phản ánh dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa rộng thay vì phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ đơn lẻ.

Ngoại trừ nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu điện và đầu tư công điều chỉnh, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận số mã tăng áp đảo. Động lực dẫn dắt thị trường thuộc về ngân hàng khi triển vọng kết quả kinh doanh quý II/2026 được kỳ vọng tích cực hơn.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB, CTG đồng loạt tăng trung bình trên 1%, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân gồm MBB, TCB, VPB thậm chí tăng trung bình hơn 2%, qua đó củng cố vai trò trụ cột của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản cải thiện, với hàng loạt mã như SSI, VIX, VCI, SHS, VND đồng loạt phủ sắc xanh. Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi cổ phiếu chứng khoán thường phản ánh kỳ vọng sớm về chu kỳ vận động mới của dòng tiền trên thị trường.

Ở nhóm năng lượng, dầu khí tiếp tục bùng nổ nhờ triển vọng lợi nhuận quý I dự phóng tăng mạnh khi giá dầu duy trì ở vùng cao trong quý II dưới tác động của căng thẳng tại Trung Đông. BSR nổi bật với mức tăng 5,28%.

Trong khi đó, công nghệ thông tin và bán lẻ ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ, với FPT tăng gần 4%, MWG tăng 2,43% và MCH tăng tới 5%, cho thấy dòng tiền đang tìm đến các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,32%, VHM giảm 2,04% và VPL giảm 1,78%, riêng ba cổ phiếu này đã lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index. Điều đó càng nhấn mạnh thực tế rằng nếu không có áp lực từ nhóm Vin, chỉ số chung hoàn toàn có thể ghi nhận một phiên bứt phá mạnh hơn.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì dưới 19.000 tỷ đồng, tương đương phiên trước, nhưng trong bối cảnh mặt bằng giá đang hồi phục, đây lại là tín hiệu tích cực khi lượng cổ phiếu giá thấp không bị bán ra ồ ạt.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng 131,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 26,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: HDB, MCH, FPT, VIC, VPB, MBB, PVD, VCB, VCK, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, HPG, VNM, STB, GMD, TCX, DGW, VIB, POW.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, VHM, HPG, STB, CTG, VIB, GEX, MSN, VNM, MSB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ thông tin, Bán lẻ. Top bán ròng có: FPT, HDB, VPB, MCH, MWG, VJC, VCB, SSI, PVD.

Tự doanh mua ròng 298,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 146,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: MWG, FPT, BSR, PVT, MBB, MCH, HPG, TCB, VPB, GAS.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HDB, SSI, VIB, CTG, GEX, MSN, SHB, KBC, VIC, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 635,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 208,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng có: SHB, MWG, MBB, CTG, HPG, HCM, VIC, MSB, MSN, VND.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ thông tin. Top mua ròng có: FPT, VJC, VPB, HDB, SSI, VHM, ACB, NVL, VNM, GMD.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 4.506,1 tỷ đồng, giảm 25,1%, chiếm 24,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HCM với hơn 23,1 triệu cổ phiếu, tương đương 640,2 tỷ đồng; cổ phiếu SSB với 28,2 triệu cổ phiếu, tương đương 459,7 tỷ đồng; và cổ phiếu VJC với hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 367,4 tỷ đồng, đều được trao tay bởi cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận cũng xuất hiện ở MCH với 315,2 tỷ đồng và VHM với 203 tỷ đồng, được tổ chức trong nước mua từ cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, Phần mềm, Vận tải thủy, Khai khoáng; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cá nhân VnEconomy Cá nhân bán ròng VnEconomy Giao dịch tự doanh VnEconomy khối ngoại bán ròng VnEconomy khối ngoạit VnEconomy nhà đầu tư cá nhân VnEconomy tự doanh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy