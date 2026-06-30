VN-Index khó thoát khỏi vùng dao động hẹp

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/07/2026.

Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index đang hình thành kênh tích lũy với biên độ hẹp dần dưới đường xu hướng nối 02 đỉnh tháng 5/2026_1930+- và đỉnh tháng 6/2026_1900+-.

Kết phiên VN-Index tăng 5,04 điểm, tương đương 0,27% lên mốc 1860,01 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 4,83 điểm, tương đương 1,52% xuống 313,16 điểm.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ chưa thể sớm bứt phá khỏi vùng dao động 1840-1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng vận động sideway trong biên độ hẹp quanh đường trung bình động 50 phiên với độ rộng thị trường cân bằng. Thị trường đang hình thành vùng sideway với cận trên nằm tại 1840-1850 điểm và cận dưới nằm tại 1880-1890 điểm. Với việc thanh khoản không quá tích cực đi kèm hoạt động bán ròng liên tục của khối ngoại, chỉ số nhiều khả năng sẽ chưa thể sớm bứt phá khỏi vùng dao động này.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1840 - 1845 điểm; Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1870 - 1880 điểm”.

VN-Index trở lại giằng co quanh vùng 1855 – 1860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 5 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1860,01 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Truyền thông tăng hơn 2%; ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên cơ bản giảm hơn 1%, các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể, thể hiện rõ tâm lý giằng co của thị trường. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng nhẹ trên sàn HNX. VN-Index trở lại giằng co quanh vùng 1855 – 1860 và đang kiểm tra ngưỡng SMA50”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang hình thành kênh tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang hình thành kênh tích lũy với biên độ hẹp dần dưới đường xu hướng nối 02 đỉnh tháng 5/2026_1930+- và đỉnh tháng 6/2026_1900+-. Đây là vùng đỉnh và chưa có dự báo VN-Index có thể vượt qua. Cần có động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt qua được vùng đỉnh cũ. VN-Index đang chịu áp điều chỉnh về quanh 1.850 điểm. Trong trường hợp kém tích cực VN-Index không giữ được hỗ trợ 1.850 điểm, thì có thể chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1.800 điểm-1.830 điểm.

Thị trường đã kết thúc quý II/2026 với mức độ phân hóa cao. Ảnh hưởng tích cực lên chỉ số là số ít cổ phiếu hàng đầu, trong khi đa phần kém tích cực. Điều này cũng được thể hiện qua thống kê hiệu suất đầu tư của các quỹ ETF trên thị trường với hầu hết các quỹ đều có hiệu suất kém tích cực so với VN-Index. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường là 422 tỷ USD, tương đương 82% GDP 2025, vốn hóa nhóm Vin Group khoảng 102 tỉ USD, chiếm 24,1% vốn hóa toàn thị trường. Thị trường sẽ bắt đầu quý III/2026 với những kỳ vọng như tăng trưởng GDP quý II/2026 và kế hoạch cuối năm ở mức cao; lạm phát hạ nhiệt; tín dụng trung dài hạn cải thiện, nâng hạng thị trường bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp... Chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiền và chất lượng thị trường đang cải thiện, mở ra các cơ hội đầu tư tốt hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá 1850 - 1870 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 5,0 điểm (+0,3%), đóng cửa ở mức 1860 điểm. Chỉ số đã kiểm định lại vùng giá 1,840 điểm trong phiên sáng và dần lấy lại điểm số trong phiên chiều nhờ động lực chính đến từ nhóm Vingroup (bao gồm VIC và VHM). Thanh khoản trong phiên hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua với lực mua chính xuất hiện vào cuối phiên giao dịch.

Như đã đề cập trong phiên hôm qua, chỉ số đã có nhịp kiểm định lại vùng giá 1840 điểm thành công và sau đó tăng điểm trở lại, cho thấy vùng giá này đang là vùng hỗ trợ cho chỉ số trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng động lực tăng của chỉ số trong ngắn hạn chưa thể vượt qua vùng giá 1900 điểm khi thị trường vẫn đang thiếu dòng tiền mới tham gia vào thị trường. Do vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá 1850 - 1870 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và có thể tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và định giá hợp lý trong giai đoạn hiện tại”.

Chỉ số VN-Index đang biến động với thanh khoản thấp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đang biến động quanh MA9 phiên với thanh khoản thấp. Đồ thị giá đang có dấu hiệu bước vào nhịp tích lũy và điều chỉnh sau khi chạm tới vùng 1890 điểm. Độ rộng thị trường có sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong khi chỉ báo động lượng TSI đang có sự suy yếu. Do đó, chúng tôi thiên về kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục lùi về MA20 phiên trong thời gian tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh. NĐT hạn chế mua mới và có thể cơ cấu danh mục ở nhịp hồi phục của thị trường”.

VN-Index vẫn sẽ vận động giằng co, rung lắc với các nhịp tăng giảm đan xen trong phiên

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer và quay lại mốc 1860 nhờ lực cầu duy trì ổn định.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF đang hướng lên trở lại cho thấy dòng tiền đang trong đà được củng cố. Tuy nhiên, các đường +/-DI và ADX đều neo dưới mốc 25 nên trong ngắn hạn, VN-Index vẫn sẽ vận động giằng co, rung lắc với các nhịp tăng giảm đan xen trong phiên.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD có tín hiệu chững lại và đi ngang ở vùng thấp, trong khi đó chỉ báo RSI nhích lên nhẹ cho thấy động lực chung đang được củng cố. Mặc dù vậy vẫn cần lưu ý khả năng rung lắc khi chỉ số chung đang tiệm cận vùng mây Ichimoku.

Động lực chung cho tín hiệu củng cố tốt ở vùng 1850-1870 với sự ủng hộ của lực cầu. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã duy trì xu hướng tăng, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân đối với cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền và đang bật tăng thuyết phục sau nhịp tích lũy trước đó. Một số nhóm đáng chú ý: Ngân hàng, Chứng khoán”.

Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp cận vùng giá cao gần nhất quanh 1870 điểm trong phiên 01/07

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về hoạt động giao dịch, VN-Index tăng điểm kèm thanh khoản cải thiện, không nhóm ngành nào ghi nhận áp lực bán bất thường. Lực cầu tuy có thu hẹp trên nhóm Ngân hàng nhưng duy trì ở mức cao trên một vài cổ phiếu riêng lẻ. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu Chứng khoán, Tiêu dùng và Công nghiệp cũng thu hút lực mua trong phiên 30/06.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa vượt trở lại MA50, cho thấy tín hiệu tăng được duy trì. Theo đó, chỉ số có khả năng tiếp cận vùng giá cao gần nhất quanh 1870 điểm trong phiên 01/07.

Đánh giá tổng quan, trong các nhóm ngành, hoạt động mua tại nhóm Ngân hàng duy trì ổn định nhất trong sáu phiên gần đây. Ngoài ra, các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận áp lực bán bất thường hoặc tín hiệu phân phối. Do đó, VN-Index vẫn đủ điều kiện kéo dài nhịp tăng đang có với mục tiêu 1900 điểm sau khi vượt ngưỡng 1870 điểm. Tuy nhiên, tín hiệu kỹ thuật tại nhóm Vingroup vẫn thiếu ổn định dù nhóm này tăng giá trong phiên 30/06 nên chỉ số có thể tăng trong trạng thái giằng co và biến động cao”.

Vùng 1870 – 1880 vẫn là mục tiêu gần cần thử thách của chỉ số VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài trạng thái tích lũy ngắn hạn với các nhịp rung lắc đan xen, trong đó xu hướng chủ đạo tiếp tục được nâng đỡ trên vùng 1840 – 1850. Đồng thời, vùng 1870 – 1880 vẫn là mục tiêu gần cần thử thách của chỉ số với dư địa mở rộng đà tăng về vùng đỉnh cũ nếu dòng tiền tham gia tích cực hơn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.