Danh sách 73cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.

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Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2026 được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, ngày 04/9/2026, HOSE đã nhắc nhở công ty về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 lần 2 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đến thời điểm hiện tại, HOSE vẫn chưa nhận được công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét năm 2026 bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Công ty.

Theo BCTC quý 2/2026, PLP ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ tăng 287,77% từ 7,7 tỷ lên hơn 30 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất tăng 284,02% từ 7,7 tỷ lên hơn 29,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng lẻ đạt 30,1 tỷ đồng và tại BCTC hợp nhất đạt 29,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 287,77% và 284,02% so với cùng kỳ năm 2025 là do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục được cải thiện khi nhà máy sản xuất ván lát sàn SPC vận hành ổn định, sản lượng tiêu thụ tăng và doanh thu thuần tăng 55,5% so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty tiếp tục tối ưu hiệu quả sản xuất, kiểm soát chi phí quản lý và ghi nhận lợi nhuận khác tăng so với quý 2/2025, qua đó làm lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 tăng tốt so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy tính đến ngày 11/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 73 mã - trong đó có:

09 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: AAN của CTCP Lương thực A An; BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt; DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh; FUEM ITEC của Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH; FUEP HVNS của Quỹ ETF PHFM VNSHINE; FUEV N50G của Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH; LPS của CTCP Chứng khoán LPBank; MZG của CTCP Miza; VBB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín;

01 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AAT của CTCP Tập đoàn Thiên Sơn Thanh Hóa;

03 mã có BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HAP của CTCP Tập đoàn Hapaco; KLB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long; VTB của CTCP Vietronics Tân Bình;

04 mã thuộc diện kiểm soát: ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận; DQC của CTCP Tập đoàn Điện Quang; HAS của CTCP Hacisco; SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam;

28 mã thuộc diện cảnh báo: APG của CTCP Chứng khoán APG; APH của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; ASP của CTCP Dầu khí An Pha; BMI của Tổng CTCP Bảo Minh; CIG của CTCP COMA 18; CMX của CTCP Camimex Group; DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; DTA của CTCP Đệ Tam; DTL của CTCP Đại Thiên Lộc; DXV của CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng; HID của CTCP Halcom Việt Nam; JVC của CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam; NVT của CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay; OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương; PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex; PMG của CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung; PTL của CTCP Victory Group; SVD của CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng; TCR của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera; TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức; TLH của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên; TMT của CTCP Ô tô TMT; TNC của CTCP Cao su Thống Nhất; TSC của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ; TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành; VCA của CTCP Thép Vicasa; VPG của CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát; YBM của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

07 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm: BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương; MHC của CTCP MHC; PNC của CTCP Văn hóa Phương Nam; STK của CTCP Sợi Thế kỷ; VID của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông; VND của CTCP Du lịch Thành Thành Công; VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam;

03 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là con số âm: ST8 của CTCP Tập đoàn ST8; TNH của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH; VPH của CTCP Vạn Phát Hưng;

02 mã có lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là con số âm: DAH của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á; SPM của CTCP S.P.M

03 mã có lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm: MCP của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu; NHA của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

04 mã thuộc diện hạn chế giao dịch: DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; DRH của CTCP DRH Holdings; HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; VMD của CTCP Y dược phẩm Vimedimex

03 mã là Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu 01 tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp: FUCV REIT của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam; FUEA BVND của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND; FUET PVND của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND;

03 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ITD của CTCP Công nghệ ITD; MDG của CTCP Miền Đông; STG của CTCP Kho vận Miền Nam;

01 mã chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2026 được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Phê La;