Định giá cổ phiếu bán lẻ đồng loạt rơi về vùng giá rất rẻ?

Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.

Mirae Asset vừa đưa ra cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành bán lẻ trong đó nhấn mạnh quan điểm tích cực đối với ngành bán lẻ trong các quý còn lại của năm 2026.

Quý 1/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt 1.902 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ, và vẫn tăng 7% ngay cả sau khi loại trừ yếu tố giá - đi cùng GDP quý 1 tăng 7,83%, mức tăng mạnh nhiều năm trở lại đây.

Mirae Asset ước tính tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2026 tăng trưởng khoảng 10% - 11,5% so với cùng kỳ ước đạt 7.710 – 7.851 tỷ đồng, nhờ các yếu tố sau: Lượng khách quốc tế quý 1 đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% và là mức cao nhất từng ghi nhận trong quý đầu, tiếp tục nâng đỡ nhóm bán lẻ – dịch vụ gắn với du lịch;

Nhóm ICT/Điện máy bước vào chu kỳ đổi mới sản phẩm sau giai đoạn 2020-2022, giúp duy trì doanh thu bình quân trên mỗi điểm bán (hiện đạt ~107 tỷ đồng/cửa hàng tại các chuỗi lớn);

Hiệu quả tái cấu trúc mạng lưới cửa hàng giai đoạn 2022-2024 đã hoàn tất phần lớn trên diện rộng của ngành, tạo dư địa để các mô hình bán lẻ hiện đại chuyển từ phòng thủ sang pha mở rộng trở lại;

Sự phát triển của mô hình thương mại điện tử tích hợp đa kênh (Omnichannel) góp phần đa dạng và đáp ứng xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng.

Ngành bán lẻ dự kiến đối mặt với thách thức từ mức nền so sánh cao của năm 2025 và áp lực gia tăng chi phí đầu vào. Tuy nhiên, bối cảnh này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp chủ động tối ưu hóa chuỗi cung ứng để bảo vệ biên lợi nhuận.

Song song đó, sức mua nội địa vẫn duy trì sự ổn định nhất định, được kỳ vọng sẽ tạo bộ đệm giúp thị trường Việt Nam giảm nhẹ ảnh hưởng từ xu hướng trì hoãn nâng cấp thiết bị đang diễn ra trên toàn cầu.

Mirae Asset sử dụng mô hình kinh tế lượng để xem xét mối tương quan giữa tăng trưởng GDP và CPI tác động như thế nào đến tăng trưởng bán lẻ. Giả thuyết (kỳ vọng) như sau: Tăng trưởng GDP phản ánh thu nhập chung của nền kinh tế tăng lên, kéo theo tiêu dùng tăng nhờ gia tăng thu nhập trực tiếp lẫn tâm lý lạc quan.

Theo World Bank, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 được dự báo tăng 7,8% cùng với GDP +6,8%. Qua đó kỳ vọng tăng trưởng GDP có tương quan dương và ổn định với tăng trưởng bán lẻ.

Ngược lại, lạm phát tác động hai chiều trái ngược: giá tăng có thể đẩy doanh thu bán lẻ danh nghĩa lên (hiệu ứng giá), nhưng đồng thời bào mòn thu nhập thực khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu (hiệu ứng thu nhập).

Theo World Bank, CPI 2026 được dự báo tăng lên 4,2% (từ mức 3,3% năm 2025), trong khi thu nhập thực vẫn tăng khoảng 3,5%, nên kỳ vọng tác động của CPI lên tăng trưởng bán lẻ sẽ không rõ ràng và yếu hơn so với GDP.

Kết quả hồi quy phù hợp với giả thuyết đặt ra: Tăng trưởng GDP có tương quan dương và mức độ tác động cao (với hệ số 2,04 >1) với tăng trưởng bán lẻ hàng hóa. Trong khi đó, tăng trưởng CPI không cho thấy tác động đáng sau kiểm định (không có ý nghĩa thống kê). Điều này củng cố cho nhận định rằng tăng trưởng thu nhập chứ không phải biến động giá cả, mới là động lực chính cho tăng trưởng sức mua.

Về mặt định giá, nhìn chung phần lớn các cổ phiếu trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay. Tín hiệu lặp lại nhất quán trên cả hai thước đo này cho thấy đây là mặt bằng định giá chung của toàn ngành, không phải hiện tượng cục bộ.

DGW, PNJ và đặc biệt MSN là nhóm thể hiện rõ nét nhất điều này. Điểm hiện tại của cả ba mã đều rơi sát hoặc vượt ra ngoài cạnh dưới của dải dao động trên cả hai biểu đồ, đồng nghĩa mức định giá hiện nay đang chạm gần vùng thấp nhất mà chính doanh nghiệp từng ghi nhận trong lịch sử gần đây.

FRT cho hình ảnh tương tự ở P/E và P/B, khi điểm hiện tại nằm hẳn dưới đáy hộp dù bản thân hộp của FRT vốn đã khá rộng, phản ánh biên độ định giá lịch sử dao động mạnh.

Điểm đáng đáng chú ý nằm ở hai trường hợp lệch pha giữa P/E và P/B, MWG và PET. MWG rẻ rõ rệt trên P/E với điểm hiện tại nằm dưới đáy hộp, nhưng trên P/B lại nằm gọn giữa hộp, sát đường trung vị, tức thị trường không hề nghi ngờ giá trị sổ sách của MWG mà đang chiết khấu mạnh vào kỳ vọng lợi nhuận, khả năng phản ánh niềm tin phục hồi lợi nhuận nhanh hơn đà tăng giá cổ phiếu.

PET đi theo chiều ngược lại và mạnh hơn nhiều trên P/E điểm hiện tại nằm giữa hộp, cao hơn trung vị nhưng vẫn trong biên độ bình thường.