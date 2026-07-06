Blog chứng khoán: Ép trụ khá sốc

Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.

Tranh minh họa.

Việc tìm kiếm nguyên nhân là không cần thiết, thị trường cuối cùng cũng sẽ cho kết quả. Điều quan trọng là các bên sẽ hành động thế nào tiếp theo. Thống kê khoảng 43% số cổ phiếu trong VNI được kéo lên về cuối với biên độ hơn 1%. Ít nhất điều này cũng cho thấy có hoạt động bắt đáy.

Quá trình lình xình đi ngang với biên độ hẹp và thanh khoản thấp những ngày qua bị phá vỡ bằng một diễn biến giảm sốc cũng không xấu. Các lệnh mua treo giá rất thấp cuối cùng cũng được chạm tới, đẩy thanh khoản tăng lên hơn 19,5k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Kết hợp với biên độ phục hồi giá có thể giúp xác định các cổ phiếu đang được dòng tiền nhắm đến.

Nhìn vào diễn biến intraday của nhóm cổ phiếu trụ thì nhịp ép này gần như đồng loạt, đặc biệt là dồn dập trong khoảng 5 phút từ 2h15 đến 2h20. VIC, VHM, VCB, GAS, BID, CTG, TCB, VPB… toàn những mã lớn rơi rất nhanh, lệnh bán to và chủ động. Dòng tiền phản công trong thời gian ngắn khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, kéo giá hồi lại một chút.

Do thời gian khá ngắn, biên độ phục hồi cũng chưa lớn nên thị trường cần thêm 1-2 phiên nữa để biết được liệu biến động này là rung lắc có chủ đích hay không. Tuy nhiên ở cổ phiếu có thể quan sát khá thuận lợi: Những cổ phiếu phục hồi nhanh, thanh khoản cao và nảy lại càng rộng càng tốt. Một điều cần lưu ý là cổ phiếu rất khác với VNI, nhiều mã đang ở trong vùng dao động tạo đáy nên một nhịp giảm đột ngột như vậy rất dễ thu hút dòng tiền vào. Những cổ phiếu giảm nhẹ (dưới 1%) trong thời điểm thị trường hoảng nhất cũng đang lưu tâm.

Vẫn giữ quan điểm lúc này nhìn vào VNI là không chính xác. Sự vận động của cổ phiếu cụ thể trong danh mục hoặc trong tầm ngắm mới quan trọng. Bức tranh lớn của thị trường không có yếu tố tiêu cực đến mức thị trường phải bán tháo. Những nhịp rung mạnh và giá giảm sâu như vậy là cơ hội để gia tăng cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay rất thuận lợi cho Short. Nhóm trụ chỉ có VHM mạnh, còn lại VIC và ngân hàng, dầu khí đều yếu. VN30 ban đầu lình xình không qua được 2011.xx trong khi phía dưới là vùng mở biên độ giảm với mốc gần nhất tận 1994.xx. Điểm thuận lợi cơ bản là basis không chênh lệch nhiều, dù không có phần bù như phiên trước nhưng ít nhất cũng giúp giảm nguy cơ VN30 giảm, F1 tăng. Phần lớn buổi sáng VN30 và F1 lình xình nhưng không quay lên được 2011.xx tức là không vi phạm stoploss, để cuối cùng xuất hiện một nhịp ép cực mạnh. Nhịp đầu tiên VN30 rơi xuống và chững lại quanh 1994.xx. Nếu quan sát giao dịch F1 thì thanh khoản tăng vọt quanh khu vực này nhưng basis không thay đổi nhiều. Nhịp ép kế tiếp dứt khoát và cực nhanh, chỉ 5 phút đã đẩy VN30 thủng 1984.xx và rơi thẳng xuống 1974.xx. Quanh 1974.xx mới có basis đảo dương, là tín hiệu của Short cover.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở hôm nay tăng tốt nhưng tính chủ động của bên mua vẫn chưa rõ ràng. Biên độ đảo chiều hồi giá còn hẹp. Khả năng cao là thị trường sẽ tự cân bằng cung cầu trong phiên ngày mai và thanh khoản lại thấp đi. Những nhịp rung như chiều nay là có lợi cho bên cầm tiền.

VN30 đóng cửa phiên tại 1991.11. Cản gần nhất ngày mai là 1995; 2011; 2025; 2034; 2044; 2054. Hỗ trợ 1984; 1974; 1965; 1954; 1947; 1934.

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