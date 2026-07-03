Khối ngoại bán ròng thêm 800 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.

Câu chuyện nổi bật trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lau sàn chất bán dư 12,5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu PNJ lau sàn sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin triệt phá đường dây buôn lậu kim cương, nổi bật là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu kim cương.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,27 điểm lùi về vùng giá 1.862 với độ rộng xấu đi rất nhiều. Có tới 202 mã giảm điểm gấp đôi số mã tăng 107. Nhóm vốn hóa lớn ngân hàng bay màu như VCB, BID, CTG, TCB trong khi các trụ cứng kéo thị trường thời gian qua đang tạm thời "vô hiệu". VIC và VRE đứng yên vùng tham chiếu, một mình VHM không cõng nổi thị trường khi mức tăng chỉ có 0,8%.

Toàn bộ các ngành nghề còn lại đều chìm trong chảo lửa như năng lượng dầu khí, công nghệ thông tin, tiêu dùng bán lẻ, nguyên vật liệu xuất khẩu... Top các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường hôm nay gồm GAS, LPB, PNJ, BID, VPL, GVR, TCB, BCM. Bất động sản ngoài họ nhà Vingroup nhiều mã cũng bay màu nặng như BCM, NVL, KDH, KBC, PDR.

Trong khi đó, tiền đang chú ý hơn vào nhóm chứng khoán, cổ phiếu đảo chiều xanh mướt một vùng như SSI, VIX, VCI, VND.

Thanh khoản thấp mùa World Cup đang là điểm yếu của thị trường. Ba sàn hôm nay khớp lệnh chỉ còn 17.500 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh giảm dần đều.

Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Chứng khoán, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VCK, VND, MCH, FPT, VPB, HDB, CTD, HVN, VJC, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, MSN, VIC, GEX, MBB, ACB, GMD, BID, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 497,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 596,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ORS, VIX, VIB, MSN, SSI, GEX, VNM, VND, ACB, HPG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: FPT, VCK, HDB, VIC, MCH, STB, VHM, VCB, HVN.

Tự doanh mua ròng 551,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 247,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên hôm nay gồm: VIC, VHM, FPT, STB, ACB, GEX, MBB, LPB, MSN, TCB.

Top bán ròng là nhóm Chứng khoán. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: MCH, HDB, KDH, FUEVFVND, NVL, OCB, SSI, E1VFVN30, HPG, PHR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 149,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 32,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng có: VND, ORS, VIX, VJC, SSI, VNM, HCM, ACB, SHB, VIB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có: TCB, VIC, HDB, GMD, MBB, POW, VCB, STB, VCK, FPT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.828,9 tỷ đồng, giảm 66,8%, chiếm 10,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VSC với 20 triệu cổ phiếu, tương đương 380 tỷ đồng; VPB với 9,5 triệu cổ phiếu, tương đương 263,4 tỷ đồng, được trao tay bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, EIB cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận với giá trị 300 tỷ đồng, được bộ phận tự doanh mua từ tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Hóa chất, Thiết bị điện, Công nghệ Thông tin, Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Kho bãi, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID.