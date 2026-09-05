Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/8–5/9/2026: Chiến sự Mỹ - Iran "nóng" lại, trái phiếu toàn cầu bị bán tháo

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 30/8-5/9 do VnEconomy điểm lại:
Chiến tranh Mỹ–Iran leo thang trở lại
Tuần này, giao tranh Mỹ–Iran bùng phát trở lại sau một tháng tạm lắng, với mức độ quyết liệt nhất kể từ tháng 7. Mỹ không kích các mục tiêu quân sự của Iran, còn Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.
Lưu lượng qua eo biển Hormuz giảm còn 4 tàu trong ngày 1/9, so với mức trung bình 138 tàu/ngày trước chiến tranh. Tuyến này từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.
Trên mặt trận kinh tế, Mỹ tuyên bố EU đã gia nhập chiến dịch tăng sức ép lên Iran. Tuy nhiên, EU mới chỉ bày tỏ ủng hộ và cam kết phối hợp với Mỹ cùng G7, chưa công bố biện pháp trừng phạt mới.
Giao tranh Mỹ - Iran tái diễn, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh
Các nền kinh tế châu Á ứng phó với cú sốc giá năng lượng tốt hơn kỳ vọng
Sức mạnh Mỹ trước bài toán Iran và Canada
EU chính thức gia nhập chiến dịch của Mỹ tăng sức ép kinh tế lên Iran
Đồng yên Nhật bật tăng, chưa có dấu hiệu can thiệp tỷ giá
Tuần này, đồng yên Nhật Bản biến động mạnh. Vào đầu tuần, đồng tiền này giảm quá 160 yên yên đổi một USD, làm dấy lên khả năng Tokyo tiếp tục can thiệp. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng thị trường chưa biến động đến mức cần hành động.
Từ ngày 2–3/9, đồng yên đảo chiều, có lúc tăng lên 155,47 yên đổi một USD nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất và đồng USD suy yếu. Dữ liệu của BOJ cho thấy không có hoạt động can thiệp chính thức.
Tỷ giá yên Nhật tăng mạnh do khả năng BOJ tăng lãi suất, không có dấu hiệu can thiệp
Đồng yên bật tăng sau khi BOJ để ngỏ khả năng tăng mạnh lãi suất
Bộ trưởng Bessent phát tín hiệu không can thiệp thêm, dù đồng yên trượt giá xuống ngưỡng nhạy cảm
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tính bán tài sản vì lãi suất cao
Bộ Công nghiệp Nhật Bản đề xuất ngân sách kỷ lục 49 tỷ USD cho chip, AI và các ngành chiến lược
Fed ở thế giằng co
Fed tiếp tục ở thế khó khi chiến tranh Vùng Vịnh đẩy giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát lên cao, trong khi lãi suất vay thế chấp mua nhà kỳ hạn 30 năm tăng lên 6,71%, gây sức ép lên thị trường nhà ở.
Báo cáo việc làm tháng 8 càng làm triển vọng chính sách khó đoán. Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, gần gấp 3 lần dự báo, còn tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu tích cực khiến thị trường đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15–16/9 tăng lên 65%, từ mức 55% trước khi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed giảm lãi suất.
Chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh đang “làm khó” Fed
Một quan chức Fed phát tín hiệu muốn giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới
Lãi suất vay thế chấp mua nhà tại Mỹ lên mức cao nhất hơn một năm
Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ có thể tăng 20% mà Fed vẫn không cần tăng lãi suất
Thế giới bước vào kỷ nguyên lãi suất cao: Ai thiệt hại?
Sau báo cáo việc làm “rực rỡ” của Mỹ, Tổng thống Trump kêu gọi Fed giảm lãi suất
Lợi suất trái phiếu toàn cầu lập đỉnh nhiều thập kỷ
Tuần này, trái phiếu chính phủ toàn cầu bị bán tháo mạnh, đẩy lợi suất tại nhiều nền kinh tế lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng, thâm hụt ngân sách lớn cùng nguồn cung trái phiếu dồi dào khiến nhà đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn.
Đến cuối tuần, đà bán tháo trái phiếu tạm lắng sau khi ông Christopher Waller, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.
Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu lại bán tháo
Ngổn ngang những mối lo của giới đầu tư trái phiếu toàn cầu
Tiền lãi nợ công của các nước G7 có thể tăng thêm hàng chục tỷ USD vì lợi suất trái phiếu leo thang
Thị trường trái phiếu toàn cầu trị giá 160 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ
Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy đề xuất giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ
Giá vàng biến động mạnh theo kỳ vọng lãi suất
Tuần này, giá vàng thế giới biến động mạnh theo kỳ vọng lãi suất. Đầu tuần, khả năng Fed tăng lãi suất gia tăng, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, khiến vàng giảm gần 120 USD/oz. Tới giữa tuần, tín hiệu Fed có thể giữ nguyên lãi suất giúp vàng phục hồi và có lúc vượt 4.500 USD/oz. Nhưng tới cuối tuần, báo cáo việc làm Mỹ tích cực lại củng cố khả năng tăng lãi suất, khiến vàng quay đầu giảm. Dù vậy, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/oz trước khi kết thúc năm nay.
Vàng trượt giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng
Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/oz trước khi kết thúc năm 2026
Giá vàng nhảy lên vùng 4.500 USD/oz sau phát biểu của một quan chức Fed
Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada để chuẩn bị ứng phó khủng hoảng
Giá vàng hồi mạnh, SPDR Gold Trust mua ròng 10 tấn trong một phiên
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng
Tuần này, Mỹ công bố thâm hụt thương mại tháng 7 tăng 24,4% lên 88,6 tỷ USD, cao nhất từ đầu năm 2025, do nhập khẩu máy tính, chip và tư liệu sản xuất phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh.
Đầu tư AI đẩy thâm hụt thương mại Mỹ lên cao nhất gần 2 năm
Tỷ trọng thị trường Mỹ trong xuất khẩu của Canada thấp nhất gần 30 năm
Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khó tạo đột phá, vì sao?
Trung Quốc cảnh báo các hãng ô tô về cuộc chiến giảm giá ở nước ngoài
Giá khí đốt châu Âu lên cao nhất hơn 3 năm
Giá khí đốt tham chiếu tại châu Âu đã vượt 75 euro/MWh, cao nhất kể từ đầu năm 2023, do giao tranh Mỹ-Iran tái diễn và eo biển Hormuz chưa có triển vọng sớm mở cửa trở lại. Áp lực nguồn cung càng lớn khi dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) chỉ đạt 63%, thấp nhất 13 năm.
Giá khí đốt ở châu Âu cao nhất hơn 3 năm, ECB có thể tăng lãi suất vào tuần tới
Dự án đường ống dẫn khí đốt Nga - Trung đình trệ
Vì sao nhiều nước muốn gia nhập EU, còn các nước giàu nhất châu Âu lại đứng ngoài?
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Quý 2/2026, GDP Ấn Độ tăng 7,8% so với cùng kỳ, vượt dự báo của giới phân tích và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), nhưng thấp hơn quý trước. Động lực chính đến từ tiêu dùng, đầu tư và sản xuất. Tuy nhiên, việc nhập khẩu gần 90% nhu cầu dầu khiến nền kinh tế dễ chịu tác động từ căng thẳng Trung Đông.
Kinh tế Ấn Độ bất ngờ tăng trưởng mạnh hơn dự báo
Ấn Độ phụ thuộc nhiều chưa từng thấy vào lượng dầu nhập khẩu từ Nga
Kinh tế Đức phục hồi nhưng chưa hết khó khăn
Quý 2/2026, GDP Đức tăng 0,3%, vượt dự báo và đánh dấu quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Ba viện nghiên cứu lớn đều dự báo nền kinh tế tăng ít nhất 1,3% trong năm nay. Động lực chính đến từ xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và chi tiêu công, trong khi niềm tin doanh nghiệp lên cao nhất một năm.
Tuy nhiên, đà phục hồi chưa bền vững do tiêu dùng trong nước trì trệ, đầu tư giảm, chi phí năng lượng cao và sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc.
Kinh tế Đức đã thực sự thoát khỏi giai đoạn trì trệ?
Đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm mạnh
El Nino mạnh có thể kéo dài
Tuần này, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino hiện nay gần như chắc chắn kéo dài đến hết tháng 2/2027 và đạt đỉnh vào cuối năm, gây nắng nóng, hạn hán và thiếu mưa tại nhiều khu vực ở châu Á. Cùng với tình trạng gián đoạn nguồn cung phân bón do chiến tranh Mỹ - Iran, hiện tượng này có thể khiến thêm 8,2 triệu người tại châu Á - Thái Bình Dương đối mặt với mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Hiện tượng El Nino rất mạnh được dự báo sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2027
Châu Âu có thể mất trắng thành quả tăng trưởng kinh tế 2026 vì nắng nóng
SpaceX trở lại mốc vốn hóa 2 nghìn tỷ USD
Trong phiên giao dịch ngày 3/9, giá cổ phiếu SpaceX tăng 6,4%, đưa vốn hóa công ty trở lại trên 2 nghìn tỷ USD lần đầu kể từ đầu tháng 7. Đà tăng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhóm công nghệ, triển vọng AI và kế hoạch tích hợp Starlink vào taxi tự lái Cybercab của Tesla.
SpaceX lấy lại mốc vốn hóa 2 nghìn tỷ USD
Khoản đầu tư của Alphabet vào SpaceX tăng gấp hơn 100 lần sau 11 năm
Ông Tim Cook rời ghế CEO Apple
Ngày 1/9, ông Tim Cook chính thức rời vị trí CEO Apple sau 15 năm, chuyển sang làm Chủ tịch điều hành. Ông John Ternus, cựu Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, trở thành CEO mới.
Ở cương vị mới, ông Cook vẫn tham gia hoạch định chiến lược và duy trì quan hệ với các nhà hoạch định chính sách. Theo hồ sơ Apple gửi cơ quan quản lý Mỹ, ông Cook sẽ nhận gói thù lao 47 triệu USD trong năm tài khóa 2027..
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